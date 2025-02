Arrestohet në Kamëz shqiptari i akuzuar për vr’asje në Spanjë

Tiranë- 22 Shkurt 2025 – Policia ka arrestuar një 39-vjeçar nga Kamza, i cili akuzohet për vrasje nga autoritetet spanjolle. Elion Vathi, alias Kaçi, është shpallur në kërkim ndërkombëtar për krimin që i është ngarkuar nga sistemi gjyqësor në Spanjë. Ai u kap nga policia shqiptare dhe pritet të ekstradohet drejt Spanjës për t’u përballur me akuzat.

Elion Vathi, banues në Kamëz, u arrestua gjatë një operacioni të koordinuar ndërkombëtar, i quajtur “Lacking”, i udhëhequr nga Forca e Posaçme Operacionale dhe Sektori i Krimeve të Rënda i DVP Tiranë. Operacioni ka si qëllim kapjen dhe ekstradimin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Kërkimi ndërkombëtar: Vathi ishte shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle, të cilat kishin lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për veprën penale të ‘Vrasjes’, sipas Kodit Penal të Spanjës.

Procedurat e ekstradimit: Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet ligjzbatuese spanjolle, do të vazhdojnë me procedurat për ekstradimin e Vathit drejt Spanjës.

Njoftimi i Policisë:

Forca e Posaçme Operacionale, në bashkëpunim me Sektorin e Krimeve të Rënda të DVP Tiranë, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Lacking”, duke lokalizuar dhe arrestuar 39-vjeçarin, i cili akuzohet për vrasje nga autoritetet spanjolle.