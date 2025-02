Lewandowski, vetëm një ‘rrjetë’ larg rekordit të tij sezonal të golave me Barcelonën

Nëse shënon një gol ndaj UD Las Palmas në këtë ndeshje të La Liga-s, Robert Lewandowski do të barazojë rekordin e tij më të mirë si goleador te Barcelona. Sulmuesi polak arriti 33 gola në sezonin e tij të parë si blaugrana, 2022-2023; ndërsa tani ka 32 gola sezonalë.

Dallimi mes të dy sezoneve është se në të parin kishte luajtur 46 ndeshje, ndërsa tani ka luajtur deri tani 34 ndeshje. Një duzinë më pak dhe ka, të paktën, 17 ndeshje përpara. E gjitha kjo, në moshën 36 vjeçare.

9-shi i Barcelonës ka gjithashtu mundësinë të përmirësojë rekordet e tij në çdo garë që ka marrë pjesë. Në La Liga, polaku do të shpallej “Pichichi” me 23 gola. Edhe në këtë edicion e kryeson klasifikimin e golashënuesve, por me 20 gola, tre më shumë se Mbappé.

Kjo ndodh pasi mbeten edhe 14 ndeshje për t’u luajtur, duke e bërë atë një nga kandidatët për të pasur një shifër më të lartë golash. Në Champions League, polaku tashmë i ka përmirësuar statistikat e tij. Në sezonin 2022-2023 shënoi 5 gola në 5 ndeshje. Tani, veteran blaugrana është gjithashtu në krye të listës me 9 gola në 8 ndeshje. Po ashtu, në Kupën e Mbretit ka shënuar 2 gola, ashtu siç bëri edhe atëherë.

Barça është sërish në krye të La Liga-s falë këtyre 20 golave të Lewandowskit, duke u bërë pjesë e grupit të selektuar që ka arritur këtë shifër në këtë fazë të kampionatit. Sipas faqes së klubit, kishte pesë sezone që një lojtar nuk e kishte arritur një shifër kaq të lartë. Herën e fundit ishte në sezonin 2019-2020, kur Messi arriti 20 gola në 23 ndeshje.

Në 15 vitet e fundit, për sa i përket aspektit blaugrana, vetëm Messi, Suárez dhe Eto’o arritën të shënonin 20 gola në La Liga në 24 javët e para të kampionatit. Në rastin e argjentinasit, ai e arriti këtë në 11 sezone radhazi, nga sezoni 2009-2010 deri në 2019-2020.

Suárez, në 6 sezone te klubi katalanas, e arriti këtë rezultat në tre prej tyre, duke filluar nga viti 2016 deri në vitin 2018. Sulmuesi tjetër i listës është Eto’o, i cili shënoi 23 gola në sezonin 2008-2009.