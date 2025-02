Nesër, Gjermania voton për Bundestagun e ri: Risitë e procesit zgjedhor

Berlin, 22 shkurt 2025 – Më 23 shkurt, Gjermania do të votojë për një parlament të ri. Këto zgjedhje janë të veçanta pasi do të testojnë për herë të parë reformën e kodit zgjedhor. Bundestagu i ri do të jetë ndryshe nga ata të mëparshëm, duke përfshirë disa ndryshime të rëndësishme që u miratuan pas shumë debatesh dhe përpjekjesh të dështuara. Ja cilat janë risitë kryesore të këtij procesi zgjedhor.

Rritet rëndësia e votës për partinë

Fleta e votimit mbetet e njëjtë: çdo votues ka dy vota – një për një kandidat të zonës dhe një për partinë. Por, sipas reformës së re, rëndësia e votës së dytë, e cila përcakton listën e deputetëve të zgjedhur nga partitë, do të rritet. Numri i deputetëve do të kufizohet në 630, duke u zvogëluar nga 733 që ishin në Bundestagun e mëparshëm.

Nuk ka më mandate shtesë

Një ndryshim tjetër i rëndësishëm është heqja e mandateve shtesë, të cilat më parë mund t’i fitonte një parti që merrte shumë mandate në zona të caktuara, por nuk kishte vota të mjaftueshme në total. Mandatet shtesë, të njohura si "Überhangmandate", nuk do të ekzistojnë më. Kandidatët që fitojnë në zonat elektorale mund të hyjnë në parlament vetëm nëse votat e partisë së tyre përputhen me rezultatet përkatëse, duke synuar një përfaqësim më të drejtë.

Pragu elektoral mbetet, por me përjashtime

Pragu elektoral prej 5% mbetet në fuqi për partitë që nuk e kalojnë këtë prag dhe nuk mund të hyjnë në Bundestag. Megjithatë, një parti që fiton të paktën tre mandate të drejtpërdrejta mund të hyjë në parlament edhe pa kaluar pragun e 5%. Ky rregull siguron përfaqësim për partitë që kanë mbështetje të fortë lokale, siç janë "Die Linke" dhe "Freie Wähler".

Një test i ri për sistemin zgjedhor

Zgjedhjet e 23 shkurtit priten të jenë një test i rëndësishëm për këtë sistem të ri zgjedhor. Me një parlament më të vogël dhe më shumë fokus te vota e dytë, reforma synon të forcojë procesin demokratik dhe të bëjë Bundestagun më efikas. Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse ky sistem do të krijojë sfida të reja apo do të përmbushë pritshmëritë për një përfaqësim më të drejtë dhe më të balancuar.

