Pas akuzave për tradhti me Chiara Ferragni, reagon Achille Lauro

Sanremo, 20 Shkurt 2025 – Deklaratat e fundit që kanë lidhur Chiara Ferragni dhe Fedez me akuzat për tradhti kanë bërë bujë në mediat italiane, duke përfshirë edhe emrin e këngëtarit Achille Lauro. Gjatë javës së Festivalit të Sanremos, këngëtari ka dhënë disa intervista, ku ka folur për jetën e tij personale dhe dëshirën për të krijuar një familje të madhe, por ka shmangur të komentojë rreth akuzave për tradhti që kanë qarkulluar në lidhje me Ferragni-n.

Në një intervistë, Achille Lauro theksoi se është beqar dhe ka kaluar një kohë të këndshme duke biseduar me vajza të bukura. “A mund ta them? Unë jam beqar. Këtë kohë e kam kaluar duke folur me vajza të bukura,” u shpreh ai, duke theksuar se është i hapur për mundësi të reja, por pa u përfshirë në thashetheme të tjera.

Kur u pyet për sekretin e tërheqjes së femrave, këngëtari u përgjigj shkurt dhe qartë: “Jam i sjellshëm.” Kjo është mënyra e tij për të shpjeguar suksesin në marrëdhëniet me të kundërtin.

Në lidhje me martesën dhe krijimin e një familje të madhe, Achille Lauro tha se kjo është një mundësi që e shikon në të ardhmen, por që kërkon përkushtim dhe dashuri të vërtetë. “Mendoj se është shumë e vështirë, është një punë, një akt i guximshëm, duhet vërtetë ta duash,” u shpreh ai, duke shtuar më tej: “Unë nuk jam dikush që thotë nuk dua të martohem apo të krijoj familje, përkundrazi, do doja shumë. Do doja të kisha 15 fëmijë dhe, kur të vijë koha, do të zgjidhja njeriun e duhur, për të ndërtuar diçka të shëndetshme që të zgjasë.”

Këngëtari ka preferuar të mos komentojë drejtpërdrejt për akuzat për tradhti, duke u fokusuar më shumë në jetën e tij dhe në dëshirat për të ardhmen.