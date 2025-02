Edi Rama takon punonjësit e Bashkisë së Tiranës: Protesta para SPAK ishte një gabim, nuk duhet të përsëritet

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar pasditen e së enjtes një takim me punonjësit e Bashkisë së Tiranës në sheshin “Skënderbej”, ku u ndal te situata e fundit e krijuar pas arrestimit të kryebashkiakut Erion Veliaj.

Në fillim të fjalës së tij, Rama kritikoi punonjësit e bashkisë që protestuan para SPAK në ditën kur Veliaj u la në masën e sigurisë "arrest me burg".

"Që të jemi të qartë. Unë nuk mendoj shumë ndryshe nga ata që protestuan për sa i takon ndërprerjes pa gjyq të kontratës së kryetarit të bashkisë me qytetarët e Tiranës. Kam parë mes jush shumë të prekur dhe të lënduar nga kjo situatë. Nuk dua t’i gjykoj keq, përkundrazi, i mirëkuptoj emocionet e tyre, por protesta ishte një gabim që nuk duhet të përsëritet më, as nga ju, as nga askush që punon për shtetin shqiptar," tha Rama.

Ai tha se punonjësit e bashkisë janë pjesë e një institucioni kyç dhe nuk duhet të ndërhyjnë në punën e pushtetit të drejtësisë.

"Një pushtet autonom nuk duhet të shfaqet në territorin e një tjetër pushteti të pavarur, siç është drejtësia. Me statusin e të dyshuarit, por ende jo të pandehurit e aq më pak fajtorit, ndalimi i një kryebashkiaku pa gjyq është i pakuptueshëm për qytetarët që e kanë zgjedhur," tha Rama. /noa.al