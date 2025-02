Nis takimi i Edi Ramës me punonjësit e bashkisë së Tiranës

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me punonjësit e Bashkisë së Tiranës në sheshin “Skënderbej”.

Takimi i Ramës vjen pas arrestimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj mesditën e 10 shkurtit, teksa ndodhej në zyrën e tij, gjë që bëri që firma e kryebashkiakut t’i delegohej nënkryetares Anuela Ristani.

“Puna jonë nuk ka mbaruar ende, Tiranaa është krenare të mbajë titullin e kryeqytetit mesdhetar.

Ka krijuar reputacionin e saj si kryeqyteti europian i rinisë dhe sportit. Puna jonë ende nuk ka mbaruar.

“Pastrimi duhet të vijojë me kujdes dhe sqimë nga të gjithë” thoshte Veliaj. Një merak i kryetarit ishte edhe arsimi dhe ndërtimi i shkollave të reja. Puna do të vijojë me shkolla, ushqimin për shkollat 9-vjeccare dhe ndërtimin e konvikteve të tjera në Qytet Studenti”, tha ajo në fjalën e saj në takim.