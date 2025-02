The Guardian: SHBA dhe Europa janë në një udhëkryq! Një rend i ri botëror po shfaqet

SHBA- Gjatë javës së kaluar, bazat e marrëdhënieve SHBA-Evropë u zhvendosën në mënyrë dramatike. Në një seri ndërhyrjesh shumë të diskutueshme, administrata e Donald Trump përshkroi një qasje të re të SHBA-së ndaj Evropës, shkruan "The Guardian". Ai sillet rreth negocimit të një përfundimi të shpejtë të luftës midis Ukrainës dhe Rusisë, duke i dhënë Evropës përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e saj dhe krijimin e një aleance të re transatlantike të forcave populiste në të djathtë. Christopher Chivvis shkuan se pas 25 vitesh punë në marrëdhëniet transatlantike, është i vetëdijshëm për tendencën e momenteve të krizës si kjo për t’u zbehur dhe marrëdhëniet për t’u kthyer drejt normave historike. Por këtë herë sipas tij është ndryshe.

Në Konferencën e Sigurisë së Mynihut, zyrtarët e Trump hodhën një sërë bombash retorike ndaj homologëve të tyre evropianë. Ndërsa energjia elektrike kërciste nëpër dhomat e ngushta të hotelit Bayerischer Hof të Mynihut gjatë fundjavës, aksionet historike ishin të qarta. A do të arrinte Evropa, pas vitesh bisedimesh, të bashkohej dhe të mbrohej apo do të ishte thjesht një peng në lojën më të madhe të SHBA-së dhe Rusisë? A do të shmangte Ukraina të pushtohej nga ushtria ruse dhe të dilte me sovranitetin e saj të paprekur? Për pjesën tjetër të botës, çfarë do të thotë që Perëndimi të thyhet vërtet, Rusia të rehabilitohet dhe lufta në Ukrainë të përfundojë?

Jehona filloi të mërkurën e kaluar kur presidenti amerikan njoftoi se ai dhe Vladimir Putin kishin bërë një plan për të negociuar përfundimin e luftës. Evropa dhe Ukraina ishin të frikësuar deri në kockë se e ardhmja e sigurisë së tyre do të vendosej pa to.

Ndërkohë, Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes i SHBA-së, tha në selinë e NATO-s në Bruksel se Evropa do të duhet të sigurojë mbrojtjen e Ukrainës pasi të përfundojë lufta dhe vetëm me mbështetje të kufizuar nga Shtetet e Bashkuara. Evropianët kanë frikë se janë mjerisht të papërgatitur për këtë detyrë. Në një ndryshim të politikës zyrtare të SHBA-së, Hegseth shtoi se Ukraina nuk do të bashkohej me NATO-n. Ironikisht, ishte republikani Xhorxh W Bush i cili kishte insistuar i pari që do të ishte në vitin 2008 mbi kundërshtimet e homologëve të tij gjermanë dhe francezë, të cilët menduan se një gjë e tillë do të provokonte Rusinë.

Kur zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, u ngjit në skenën e Mynihut, turma në Bayerischer Hof priti kështu me frymë të lodhur. Cili ishte saktësisht plani i Trump për Ukrainën? Ajo që ata morën në vend të kësaj do të zbresë si një nga fjalimet më të diskutueshme që një lider politik amerikan ka mbajtur ndonjëherë në Evropë.

Me pak diskutime për të ardhmen e Ukrainës, Vance ia nisi me akuza duke pretenduar se Evropa po shtypte fjalën e lirë dhe po minonte demokracinë duke frenuar lëvizjet nacionaliste të djathta si Alternativa për Deutschland. Kjo ra si plumb i shkrirë. Këtu ishte një vizion i demokracisë në kundërshtim të fortë me audiencën e tij. Kjo marrëdhënie themelore e shtetësisë amerikane, e lindur në momentin e ngritjes së Amerikës në statusin e superfuqisë globale, do të ndryshojë në mënyra themelore.

Vance synonte qartë të shokonte. Është e paqartë nëse ai synonte të ofendonte, por në fund i bëri të dyja. Më pas, liderët evropianë rishkruan me nxitim vërejtjet e tyre për të sulmuar Vance dhe për të bërë thirrje për unitet evropian përballë tradhtisë amerikane. Disa ishin më realistë se të tjerët për atë që mund të arrinin.

Në anën realiste ishte presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, i cili foli publikisht në shumë forume për nevojën e shndërrimit të një momenti të mundshëm të Jaltës, në të cilin Rusia dhe SHBA-ja rikrijojnë sigurinë evropiane pa kontributin e Evropës, në një moment të Helsinkit, në të cilin vendosen parimet për një paqe dhe tension të ardhshëm.

Të tjerë, megjithatë, ende në gjendje shoku, vazhduan t’i bëjnë thirrje Evropës që të zmbrapset kundër SHBA-së, të ndjekë rrugën e saj dhe të fitojë luftën për Ukrainën vetë. Pikat si këto funksionuan mirë tre vjet më parë, por natyra e tyre joreale sot rrezikon të minojë aftësinë e Evropës për t’u bashkuar dhe për të siguruar mbrojtjen e interesave të saj jetike.

Ndërkohë, dy gjigantët e Azisë – Kina dhe India – e panë me optimizëm këtë ribërje të perëndimit. Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi, mori një ton të qetë, pothuajse dashamirës në fjalët e tij teksa vëzhgonte hendeqet që ishin shfaqur. Kina, në fund të fundit, vetë ka kërkuar prej kohësh të provokojë ndarje të tilla. Ministri i Jashtëm i Indisë, Jaishankar, ishte ndoshta më i kujdesshëm, por ende optimist. Për këto vende, krisja e perëndimit është vetëm një shenjë tjetër se pjesa tjetër e këtij shekulli do të jetë e tyre.

Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, që atëherë është takuar në Arabinë Saudite me homologun e tij rus, Sergei Lavrov, për të përgatitur rrugën për diskutimin e ardhshëm të Putinit dhe Trump mbi të ardhmen e Ukrainës – dhe më pas edhe Evropën. Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka mbledhur krerët e shteteve evropiane me shpresën për të krijuar konsensusin që u nevojitet për të mbrojtur botën e tyre në këtë moment krize. Kjo do të jetë shumë e vështirë.

Christopher Chivvis shton se vitet e tij si vëzhgues dhe pjesëmarrës në krijimin e marrëdhënieve të Evropës me SHBA-në është i kujdesshëm për të gjykuar ndonjëherë një krizë të vetme për të shënuar një ndryshim përfundimtar. Tiparet strukturore të marrëdhënieve transatlantike janë të thella dhe shpesh na drejtojnë nga krizat drejt vijës mesatare – qoftë mbi Irakun, Libinë apo Iranin. Sfidat për të negociuar një fund të kësaj lufte janë për më tepër të mëdha dhe historia mund të ndahet në më shumë se një drejtime ndërsa procesi shpaloset.

Shtetet e Bashkuara nuk po shkëputen nga Evropa, por kjo javë e kaluar duhet të shihet si hapja e një përpjekjeje të madhe të SHBA-së për të rinegociuar kushtet e lidhjes së saj me Evropën. Se deri ku do të arrijë administrata Trump nuk mund të dihet, por kjo marrëdhënie themelore e shtetësisë amerikane, e cila lindi në momentin e ngritjes së SHBA-së në statusin e superfuqisë globale, do të ndryshojë në mënyra thelbësore. Me të, e ardhmja e demokracisë moderne, vetë e lindur nga Evropa dhe e mbështetur nga lidhja transatlantike për dekada, është në lojë. Një rend i ri botëror po shfaqet.