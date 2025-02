Guardiola tërhiqet: 1% shanse për t’u kualifikuar ndaj Realit? Këtë herë ju kam gënjyer…

Pep Guardiola, trajneri i Manchester City, foli në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së kthimit të “play off”-it të Ligës së Kampionëve kundër Real Madridit. Ekipi kampion anglez duhet të përmbysë disavantazhin 3-2 në "Santiago Bernabéu", shtëpinë e "Los Blancos".

Për stadiumin dhe atmosferën…

Stadiumi ka ndryshuar shumë, sepse isha mësuar me atë të vjetrin, ende në ndërtim. Nuk ndjeva diçka të veçantë kur mbërrita. Të gjithë e dimë se çfarë duhet të bëjmë më mirë.

Ancelotti tha se nuk beson që ti mendon se ka vetëm 1% shanse…

Ka të drejtë, këtë herë ju kam gënjyer (qesh). E bëra atë koment sepse në Angli thuajse na konsideronin të eliminuar…, por gjatë javës motivimi rritet. Nuk kemi një rezultat të mirë, por do ta provojmë.

Si është gjendja e Haaland dhe Grealish?

Kanë udhëtuar me ekipin, do ta shohim para ndeshjes situatën e tyre. Për ne është mirë që janë këtu.

Çfarë ju duhet për ta përmbysur disavantazhin?

Duhet të luajmë një ndeshje pothuajse perfekte. Rezultati i ndeshjes së parë nuk ishte i mire. Zakonisht këtu kemi ardhur me rezultate shumë më të mira, por duhet të sulmojmë, të provojmë. Kësaj here do të jetë si të luanim në ‘Anfield’ ose në ‘Camp Nou’. Duhet të bëjmë një ndeshje pothuajse perfekte për të fituar.

A mund të jetë kjo ndeshja juaj e fundit në Champions me City?

Nuk e di. Kemi shumë për të bërë, shumë sfida përpara. Sigurisht, nëse nuk kalojmë, mund të jetë ndeshja ime e fundit. Vendimi nuk është në dorën time.

Si luhet një ndeshje e tillë?

Duhet të jesh vetvetja, të kesh guxim. Sepse ndryshe… mund të humbasësh, por duhet ta bësh duke qenë vetvetja. Do të përballen dy skuadra të mëdha, le të shohim çfarë do të ndodhë.