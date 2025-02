Eliminimi nga Champions-i, Ibrahimovic nuk dorëzohet: Ky Milan është më i fortë se ai i titullit

Zlatan Ibrahimovic, drejtor i Milanit, ka folur për mikrofonët e “Sky” pas barazimit 1-1 kundër Feyenoordit, që i eliminoi kuqezinjtë nga Liga e Kampionëve.

Cila është analiza juaj për ndeshjen?

Jemi të zhgënjyer dhe të zemëruar. Na ka munguar maturia, por edhe gjyqtari ka qenë i ashpër. Një simulim në një ndeshje të tillë, të paktën duhet të japësh një paralajmërim. Ky episod e ndryshoi ndeshjen. Tani grupi duhet të qëndrojë i bashkuar, ta harrojë këtë ndeshje dhe të mendojë për kampionatin.

Çfarë mund të kishit bërë më shumë?

Shumë më tepër. Pas ndeshjeve është e lehtë të thuash çfarë mund të kishim bërë, por në fushë ka shumë gjëra për t’u bërë. E nisëm mirë ndeshjen, si në pjesën e parë, ashtu edhe në të dytën, pastaj duhej të luanim me një lojtar më pak.

Qasja e Theos për kartonin e parë…

Kur ndodhin këto situata, nuk mund të themi nëse janë të drejta apo jo. Theo nuk është aktor, luan lojën e tij. Kartoni i parë erdhi për tërheqje fanelle, por në fushë ndodhin këto gjëra.

A jeni të zemëruar me gjyqtarin?

Jemi të zemëruar me vetveten. Kundërshtari ishte më i fortë se ne. Nuk jemi të zemëruar me gjyqtarin, fajin e kemi ne, nuk kemi justifikime. Duhet ta shikojmë veten në pasqyrë dhe të kuptojmë se çfarë bëmë gabim, për t’u përmirësuar dhe vazhduar. Kartonët e kuq janë situata që ndodhin në fushë. Me Empolin morëm një të kuq të padrejtë, por ndodhin dhe nuk mund t’i kontrollojmë. Duhet të jemi të qetë dhe të përqendruar në fushë.

Çfarë të ka zhgënjyer dhe ku mund të bënit më mirë këtë sezon?

Sot është një zhgënjim i madh, që u eliminuam nga Liga e Kampionëve. Para se të nisë kampionati, është e qartë se dëshiron të fitosh. E fituam Superkupën dhe përparuam në Kupën e Italisë. Jo gjithmonë shkon siç do, nuk ishim të kënaqur dhe bëmë lëvizje në merkaton e janarit për ta ndryshuar situatën, por nuk ka kurrë garanci.

Çfarë Milani dëshiron të shohësh?

Dua të shoh një Milan dominues. Më kujtohet kur erdha 4 ose 5 vite më parë dhe nuk ishte Milani që të gjithë ishin mësuar, por më pas ia arriti.

Skuadra e titullit kampion u shkatërrua pothuajse plotësisht. A është shumë për ty?

Po të mund të vazhdoja të luaja, do të luaja. Mund të them se skuadra e sotme ka më shumë mundësi për të fituar sesa ajo që fitoi kampionatin. Është dy herë më e fortë, cilësisht është më e mirë.