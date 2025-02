Horoskopi i Paolo Fox për ditën e mërkurë 19 shkurt 2025

Përshëndetje! Duke u bazuar në pasqyrën e përditshme zodiakale të Paolo Fox për datën 19 shkurt 2025, ja çfarë thonë yjet për secilën nga 12 shenjat e zodiakut:

Dashi (21 Mars – 20 Prill): Nesër do të përballeni me sfida, veçanërisht në punë. Mos reagoni me impulsivitet; përdorni vendosmërinë tuaj për të kapërcyer pengesat. Në dashuri, kushtojini më shumë vëmendje marrëdhënieve tuaja dhe shmangni debatet e panevojshme. Beqarët duhet të guxojnë më shumë për të dalë nga rutina.

Demi (21 Prill – 20 Maj): Një ditë pozitive ju pret. Në punë, mund të merrni një lajm që e prisnit prej kohësh. Dashuria sjell emocione intensive: çiftet do të rigjejnë harmoninë, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të veçantë që ndryshon humorin e tyre. Kujdesuni për shëndetin; trupi ju kërkon më shumë pushim.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor): Mund të përballeni me disa tensione. Në punë, ruani qetësinë dhe shmangni polemikat e kota. Në dashuri, partneri mund të ndihet i neglizhuar; kushtojini më shumë vëmendje. Beqarët duhet të shmangin idealizimin e tepërt të personave të rinj.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik): Një ditë reflektimi për ju. Puna po ecën pa pengesa, por keni nevojë për stimuj të rinj. Në dashuri, lëreni veten të lirë pa frikë nga vuajtja; Hëna ju mbron. Shëndeti po përmirësohet, por gjeni kohë për t’u çlodhur.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht): Yjet ju kërkojnë kujdes. Në punë, mos bëni hapa të nxituar dhe vlerësoni mirë propozimet. Në dashuri, marrëdhëniet e qëndrueshme po përjetojnë një moment rritjeje, por ata që kanë kaluar një krizë duhet të punojnë ende në komunikim. Beqarët duhet të mësojnë të mos kënaqen me pak.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator): Do të jeni praktikë dhe efikasë. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen dhe mund të merrni propozime të favorshme. Në dashuri, shmangni të qenit tepër kritikë ndaj partnerit. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni pushimin.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor): Keni nevojë për ekuilibër. Puna mund t’ju sjellë pak ankth, por me organizim do t’i menaxhoni të gjitha. Në dashuri, çiftet duhet të rigjejnë harmoninë. Për beqarët, Afërdita mund të sjellë një takim të papritur. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor): Do të ndiheni energjikë dhe të vendosur. Puna kërkon përkushtim, por rezultatet do të vijnë. Në dashuri, kini kujdes nga provokimet; më mirë të shmangni debatet e panevojshme. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush shumë ndryshe nga zakonisht.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor): Një ditë dinamike dhe plot stimuj. Në punë, mund të ketë një surprizë pozitive. Në dashuri, është momenti i duhur për të sqaruar keqkuptimet me partnerin. Beqarët duhet të hapen më shumë ndaj njohjeve të reja.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar): Mund të ndiheni pak të lodhur. Puna po ecën mirë, por kërkon durim. Në dashuri, lëreni mënjanë ngurtësinë dhe përpiquni të jeni më të dashur. Shëndeti kërkon vëmendje; shmangni stresin.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt): Një ditë e pasur me emocione. Puna ju ofron mundësi të reja; kapini ato. Në dashuri, yjet favorizojnë njohjet e reja. Nëse jeni në çift, forconi lidhjen me partnerin. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos e neglizhoni pushimin.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars): Hëna ju bën veçanërisht të ndjeshëm. Në punë, përpiquni të mos lejoni që emocionet t’ju ndikojnë. Në dashuri, çiftet duhet të rigjejnë harmoninë, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim të veçantë. Shëndeti është i mirë, por keni nevojë për më shumë energji. /noa.al