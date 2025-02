Fshiu fotot me Alex Soros, Rama: Siç kam miq atë dhe të atin, kam miq dhe kundërshtarët e tyre!

Tiranë, 18 shkurt 2025 – Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj komenteve dhe pyetjeve në lidhje me fshirjen e fotove të tij me Alex Sorosin në rrjetet sociale. Gjatë një interviste në rubrikën "Sy m’sy" të hapur për komentet e qytetarëve në rrjetet sociale, Rama shpjegoi se ai ka pasur marrëdhënie miqësore me Alex Sorosin dhe me të atin, George Soros, por gjithashtu theksoi se kjo nuk e pengon të ketë edhe miq që janë kundërshtarë me këta figura.

Kryeministri tha se lidhja e tij me Soros dhe djalin e tij nuk ka asnjë ndikim në miqësitë dhe qëndrimet e tij politike. “Unë Alex Sorosin e kam pasur mik dhe të atin e kam mik. Përrallat dhe historitë që kërkojnë të lidhin gjërat që nuk më interesojnë. Siç kam miq Aleksin dhe të atin, kam dhe miq që nuk janë miq me to. Unë kam shumë miq që mes tyre janë kundërshtarë,” tha Rama.

Ai gjithashtu shtoi se nëse dikush kërkon të gjejë lidhje mes miqësisë së tij me këto figura dhe politikës së tij, duhet të shikojë një koleksion të fotove dhe të kuptojë se miqësitë që ai ka janë të pasura dhe të ndryshme. “Merr koleksionin e fotove dhe do shohësh që kjo është mëse e vërtetë,” tha ai, duke iu referuar asaj që ai sheh si një diversitet miqësish dhe qëndrimesh të ndërtuara gjatë karrierës së tij.

Fjalët e Ramës erdhën pas disa reagimeve që sugjeronin se fshirja e fotove me Alex Sorosin mund të ketë lidhje me lëvizje politike apo mendime të papëlqyeshme për të. Kryeministri theksoi se nuk ka nevojë të justifikojë miqësitë e tij, duke shtuar se marrëdhëniet e tij me individë të ndryshëm janë të ndara nga vendimet dhe veprimet politike që ai merr si udhëheqës i vendit.