Fier – Aksident tragjik në aksin Berat-Roskovec, humb jetën bariu me disa krerë bagëti.

Rreth orës 18:00, në aksin rrugor Berat-Roskovec, në fshatin Suk 1, ka ndodhur një aksident fatal. Automjeti me drejtues shtetasin Q. M. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin K. A.

Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë ndërprerja e rrugës nga disa bagëti të imëta që ndodheshin në rrugë.

Si pasojë e përplasjes, ka ndërruar jetë shtetasi Festim Gllava i cili po kalonte bagëtitë e imëta në rrugë. Disa krerë bagëti kanë ngordhur gjithashtu, si pasojë e goditjes.

Grupi hetimor ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.