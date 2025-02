“Merr dhe një tufë me ilaçe…”/ Rozana shpërthen ndaj Gertës: E ke gojën e pisët, ato i kam për shtatzëni

Një debat i fortë ka shpërthyer ditën e sotme mes Gertës dhe Rozanës në dhomën e grimit, ku në një moment situata u tensionua aq shumë sa ndërhyri edhe Valbona me tone të larta.

Përplasja vazhdoi edhe në pjesën e dushit, ku Rozana ndoqi Gertën nga pas, duke shkëmbyer akuza të ndërsjella. Në kulmin e debatit, Gerta i tha Rozanës “merri ilaçet”, ndërsa kjo e fundit u përgjigj se ato i merr për shkak të shtatzënisë.

Situata arriti kulmin kur Gerta e spërkati Rozanën me ujë në fytyrë, duke e lagur plotësisht. Rozana i kërkoi asaj të fshinte fytyrën me një peshqir, por Gerta e injoroi dhe vazhdoi dushin.

Pas kësaj, Rozana u pa e përlotur, duke lënë të kuptohet se debati e kishte prekur emocionalisht. Ndërkohë, ajo paralajmëroi Gertën se mund të përballet me një penalizim të rëndë, duke i thënë: “Kësaj here do të dalësh me zarf të zi.”

Pjesë nga debati:

Gerta: Merr dhe një tufë me ilaçe dhe hajde luaj

Rozana: Dëgjo këtu, ato ilaçet i pi për shtatzëni

Gerta: Dëgjo këtu mos më thuaj mua fare

Rozana: E dyta herë, me ato sytë e poshtër që ke, i pi për shtatzëni

Gerta: Për tensionin, për stomakun, për kokën

Rozana: Atë gojën e qelbur që ke, merre, mbylle, vëri një ngjitës. Më pështyve

Gerta: Mos u pështyj të marrësh pështymën time

Rozana: Ti je e pisët, e ke gojën e pisët, ilaçet i marr për shtatzëni