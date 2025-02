Zelensky hedh poshtë ofertën e Trumpit. Refuzon marrëveshjen për 50% të mineraleve të rralla për SHBA

TIRANË – Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka refuzuar një ofertë të administratës Trump që do t’i kishte garantuar Shteteve të Bashkuara një interes prej 50 për qind në të gjitha burimet minerale të Ukrainës, përfshirë grafitin, litiumin dhe uraniumin.

Sipas raportimeve të New York Times, të cilat citojnë pesë burime të njohura me këtë marrëveshje, propozimi do t’i kishte ofruar SHBA-së mundësinë të kontrollonte gjysmën e mineraleve të çmuara të Ukrainës në këmbim të mbështetjes për luftën e këtij vendi kundër agresionit rus. Edhe pse mbështetje e mëparshme e SHBA-së ishte e lidhur ngushtë me këtë marrëveshje, është ende e paqartë nëse kjo oferte ishte për të ardhmen, për ndihmën ushtarake dhe financiare të mëtejshme.

Zelensky ka hedhur poshtë këtë ofertë gjatë një takimi me dyer të mbyllura, duke refuzuar të angazhohet në një marrëveshje që do të kishte mundësuar që SHBA të fitonte një pjesë të konsiderueshme të burimeve minerale që janë thelbësore për teknologjitë e ardhshme, duke përfshirë bateritë e automjeteve elektrike dhe reaktorët bërthamorë.

Kjo marrëveshje e pazakontë ishte një mundësi për të ulur varësinë e SHBA-së nga Kina për minerale të tilla, por duke pasur parasysh pasigurinë dhe kompleksitetin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Ukraina ka preferuar të ruajë kontrollin mbi pasuritë e saj të natyrshme.