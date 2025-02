Flick analizon fyerjen anglisht të Bellingham: Cilido qoftë kuptimi, është mungesë respekti ndaj arbitrit

Hansi Flick, trajneri i Barcelonës, u shpreh në një konferencë për shtyp lidhur me polemikën e krijuar pas përjashtimit me karton të kuq të Jude Bellingham në ndeshjen mes Osasunës dhe Real Madridit. Ai u pyet për ndryshimin mes shprehjeve angleze që mesfushori anglez mund të ketë përdorur ndaj arbitrit dhe u përgjigj qartë: "Për mua, është mungesë respekti në çdo situatë".

Real Madridi, përmes Carlo Ancelottit dhe vetë Bellingham, mbrojti idenë se lojtari kishte thënë "fuck off", që në kontekstin e anglishtes britanike mund të përkthehet si një shprehje më e butë, diçka si "dreq". Megjithatë, në raportin e arbitrit u shkrua se ai kishte thënë "fuck you", gjë që solli përjashtimin e tij të menjëhershëm.

Flick, që shpesh flet anglisht në daljet e tij publike, shmangu përfshirjen në këtë debat dhe u shpreh vetëm në lidhje me sjelljen e lojtarëve në fushë: "Nuk është çështja ime dhe nuk më takon mua të vendos për këtë". Gjithashtu, gjermani dërgoi një mesazh të qartë për lojtarët e tij: "Gjithmonë iu them lojtarëve të mi: pse duhet të harxhoni kohë dhe energji duke u ankuar tek arbitri? Në fushë, vetëm kapiteni ka të drejtë të flasë me arbitrin".

Flick mori si shembull sjelljen në sporte të tjera si hendbolli: "Më pëlqen çfarë ndodh në hendboll: arbitri fishkëllen, vendos topin në tokë dhe të gjithë vazhdojnë lojën. Duhet të mësojmë nga ky sport, sepse disa sjellje nuk më pëlqejnë".

Sipas tij, më e rëndësishmja është të shmangen situatat që dëmtojnë skuadrën: "Marrja e një kartoni të kuq dobëson ekipin tënd, nuk i bën dëm askujt tjetër”.

I pyetur sërish për polemikat dhe ankesat nga Real Madridi, Flick nuk pranoi të zgjatej më tej: "Thashë gjithçka që kisha për të thënë dhe kaq".