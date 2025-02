Dash Sula nxjerr fustanin në foltoren e Kuvendit: Ja ku shkuan paratë e taksapaguesve, Ajola e kishte për turp të vishej lirë!

Tiranë – Deputeti demokrat Dash Sula ka përdorur një gjest provokues gjatë fjalës së tij në foltoren e Kuvendit për të ilustruar akuzat e tij ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj dhe bashkëshortes së tij, Ajola Xoxa. Sula nxorri një fustan nga foltorja e Kuvendit dhe deklaroi se paratë e taksapaguesve të Tiranës janë shpenzuar në veshje luksoze dhe shpenzime të tjera personale.

Sula tha se Ajola Xoxa kishte një tendencë për të blerë fustane të shtrenjta dhe se shumë gra të mazhorancës, sidomos ato me pozita të larta, konkurrojnë për të pasur veshje me çmime të papërballueshme. "Ja ku kanë shkuar paratë e shqiptarëve. Bëjnë shpenzime që i kanë nga aktivitetet e bashkëshortëve të tyre publikë. Po, shumë gra nga mazhoranca mund ta veshin një fustan që kushton 45 mijë lekë dhe s’e kanë për turp, por shumë të tjera duan fustane që shkojnë deri në 2000-3000 euro," tha Sula.

Apeli për hetime të thelluara

Duke u drejtuar SPAK-ut, Sula kërkoi që hetimet të mos përfshijnë vetëm fustanet e bashkëshortes së Veliajt, por të hetohen edhe lidhjet e tjera me shpenzimet e tepruara dhe abuzimet me fonde publike. "SPAK-ut i kërkoj që të mos merret vetëm me fustanet e bashkëshortes së Veliajt, por edhe me 5D e shumë të tjera," theksoi Sula.

Aktorët e përfshirë dhe akuzat e tjera

Sula e mbylli fjalimin e tij duke kritikuar ashpër kryebashkiakun Veliaj dhe përdorimin e taksave të qytetarëve për interesa personale dhe abuzime. Ai akuzoi Veliajn dhe gruan e tij se përdorin fondet e Tiranës për të mbushur xhepat e tyre dhe të grupeve të tjera kriminale. "Taksa e qytetarëve të Tiranës është përdorur nga kryebashkiaku dhe banda e tij kriminale. Nuk ngopeni o njerëz, po ndaloni mo," përfundoi Sula.

Reagime të tjera dhe hetime

Ky reagim i Sulës ka nxitur reagime të shumta në politikën shqiptare, ndërkohë që hetimet për këto akuza janë në vazhdim. SPAK dhe autoritetet përkatëse po hetojnë lidhjet e mundshme mes shpenzimeve dhe abuzimeve me fondet publike në nivel lokal.