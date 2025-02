Musiala fton Wirtz te Bayerni: Do të ishte bukur të vinte te ne, mik dhe lojtar i jashtëzakonshëm

"Nuk ishte një ndeshje normale. E kemi pasur pak topin në zotërim, por në fund morëm një pikë. Distanca mbeti e pandryshuar dhe kjo është gjëja pozitive". Kështu e përshkroi Jamal Musiala paraqitjen e zbehtë të Bayern Munich kundër Bayer Leverkusenit në duelin direkt për kreun e renditjes (përfundoi 0-0).

Në një intervistë për “Sky Sports DE”, talenti gjerman foli edhe për rinovimin e tij me kampionët e Gjermanisë deri në vitin 2030: "Më në fund u mbyll kontrata e re. E dija që në fillim se doja të qëndroja këtu dhe bisedimet ishin shumë pozitive. Tani jam vërtet i lumtur, kemi objektiva të mëdha dhe mund të përqendrohem plotësisht në to".

Duke komentuar rinovimin e Davies dhe të ardhmen e pasigurt të Kimmich, ai tha: "Unë, Jo (Kimmich) dhe Phonzie (Alphonso Davies) duhet t’i marrim vendimet individualisht. Phonzie dhe unë tashmë kemi vendosur. Kam folur shpesh me Jo, por në fund ai duhet të reflektojë dhe të vendosë vetë. Sigurisht që të gjithë duam që ai të rinovojë, por unë nuk do t’i bëj presion".

Duke u ndalur te talenti i Leverkusenit, Wirtz, dhe interesimi i hapur i Bayernit për të, Musiala u shpreh: "Është një lojtar i jashtëzakonshëm, është kënaqësi të luash me të. Më pak argëtuese është të luash kundër tij.

Gjithsesi, do të luajmë sërish së bashku në kombëtare. Jemi miq të mirë dhe do të takohemi shpejt. Do të ishte bukur nëse ai do të vinte te Bayerni (qesh), por nuk do të jap asnjë sinjal në këtë drejtim. Gjithsesi, siç thashë, është gjithmonë kënaqësi të luash me të".