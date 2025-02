Berisha: Rrethimi i Gjykatës Speciale, grusht shteti brenda shtetit! Përgjegjësit do ndëshkohen për këtë akt

Tiranë- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar me një deklaratë të fortë lidhur me ngjarjet e fundit që ai i konsideron si një "akt puçist" dhe "banditesk" të narkoqeverisë dhe narkobashkisë Rama. Berisha e ka cilësuar si një veprim të dënueshëm, që ka ndodhur pasi gjykatës dhe prokurorët e çështjes Veliaj janë mbajtur peng për orë të tëra.

Në fjalën e tij, Berisha ka bërë një krahasim të fortë, duke thënë se ky akt është i ngjashëm me skenat e viteve ’80, kur karteli i Pablo Eskobar sulmoi një gjykatë, duke shkaktuar viktima. "Pas 40 e sa vitesh, Ediskobari kryen të njëjtin akt ndaj gjykatës dhe prokurorisë," u shpreh Berisha.

Ai theksoi se në historinë e botës ekzistojnë dy raste të tilla: "rastin Eskobar dhe rastin Ediskobar". Sipas Berishës, në shumë shtete ka pasur protesta opozitare para institucioneve të drejtësisë, por një protestë e organizuar nga shteti dhe nga organet shtetërore përbën një grusht shteti brenda shtetit, gjë që ai e ka quajtur një shkelje të rëndë kushtetuese.

Berisha ka garantuar se ai dhe opozita do të bëjnë gjithçka që ky akt të regjistrohet dhe të ndëshkohet në mënyrë shembullore, duke paralajmëruar kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun Erion Veliaj se ata do të mbajnë përgjegjësi për këtë akt dhe do të përballen me pasoja të rënda.