Horoskopi për nesër, e hënë 17 Shkurt 2025, nga Susan Miller

Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë të energjive astrologjike për secilën shenjë të zodiakut për ditën e hënë, 17 shkurt 2025 nga Suzan Miler, sjellë për lexuesit në noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 19 Prill)

Një situatë familjare mund të kërkojë vëmendjen tënde nesër. Ka një çështje që duhet adresuar me një prind ose një anëtar tjetër të familjes, dhe megjithëse nuk ka qenë e lehtë të arrini të njëjtin mendim, tani është një moment më i favorshëm për të bërë përparim. Duket se është një diskutim i vazhdueshëm, por një zgjidhje është shumë afër. Mund të të duhet të bësh një hap konkret për ta zgjidhur këtë situatë, por je më se gati për t’u përballur me bisedën.

—

Demi ♉ (20 Prill – 20 Maj)

Një çështje familjare që ka dalë në pah gjatë Hënës së Plotë javën e kaluar, nesër është gati të sjellë përfundimin e saj. Kjo duket se lidhet drejtpërdrejt me planet që ke bërë për të ardhmen tënde ose ato që dëshiron të ndjekësh. Një kthesë e papritur është në horizont, por ajo që mund të mos e kuptosh është se kjo ndryshon për shkak të vendimeve të tua të brendshme. Uranusi, planeti i ndryshimeve, ndodhet në Dem, duke të inkurajuar të kesh besim se gjithçka do të shkojë në drejtimin e duhur.

—

Binjakët ♊ (21 Maj – 20 Qershor)

Nesër mund të jetë momenti për të marrë një rol të ri dhe më sfidues në karrierë. Saturni po ushtron ndikim të madh në këtë fushë, duke të shtyrë të analizosh çdo detaj me kujdes. E di që një ndryshim i madh po vjen, dhe ndërsa Saturni afrohet me Neptunin, mund të ndjesh se është koha për të synuar më lart. Ngjyra vjollcë, që përfaqëson mbretërinë dhe fuqinë, mund të jetë një shenjë që duhet të kërkosh më shumë autoritet ose përgjegjësi në punën tënde.

—

Gaforrja ♋ (21 Qershor – 22 Korrik)

Nesër do të kesh një sasi të madhe energjie për të përfunduar detyrat e vjetra, në sajë të ndikimit të Marsit ambicioz që vazhdon të të ndihmojë. Shfrytëzo këtë energji harmonike që Marsi krijon me Saturnin, dhe përpiqu të përmirësosh aftësitë e tua profesionale. Nëse përpiqesh për të marrë një certifikim ose për të përfunduar një trajnim, kjo mund të të ndihmojë të ecësh përpara në karrierë. Rezultatet mund të mos jenë të menjëhershme, por është e sigurt që diçka e madhe po vjen në rrugën tënde. Përgatitu për sukses!

—

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Je në fillimet e një udhëtimi emocional të thellë, ku do të mësosh si të lidhesh më fort dhe më sinqerisht me të tjerët. Plutoni është zhytur plotësisht në sektorin tënd të marrëdhënieve, ku do të qëndrojë për afro 20 vite. Ky ndikim do të të bëjë të kërkosh marrëdhënie më të thella dhe më autentike, jo vetëm në dashuri, por edhe në miqësi dhe partneritete biznesi. Nuk do të pranosh më marrëdhënie sipërfaqësore dhe duket se nuk do të të duhet të bësh kompromise për diçka më pak sesa e meriton. Ky është një kapitull i ri për ty, i mbushur me lidhje të forta dhe kuptimplote.

—

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Fati i mirë po të ndjek në karrierën tënde. Mund të ndjesh se gjithçka po ecën ngadalë, por mos u shqetëso—je duke bërë përparim të dukshëm. Si Virgjëreshë, përpikëria dhe vëmendja jote ndaj detajeve po vlerësohen nga të tjerët, veçanërisht nga ata që kanë ndikim mbi karrierën tënde. Mos u tremb të shprehësh dëshirën tënde për t’u promovuar ose për të marrë më shumë përgjegjësi. Njerëzit po vënë re përkushtimin tënd, dhe kjo mund të të çojë në një hap të madh përpara.

—

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Po përgatitesh për një ndryshim të madh në karrierë, dhe mund të ndihesh si një shpend i ri që po përpiqet të dalë nga foleja. Ndoshta ke qenë duke mësuar përgjegjësitë e një roli të ri, ose mund të kesh pasur dikë që të ka mentoruar për këtë fazë të re. Gjërat tani po marrin vrull, dhe do të duhet të jesh i/e gatshëm për të dalë në qendër të vëmendjes. Si Peshore, të pëlqen të analizosh opsionet përpara se të marrësh vendime, por tani është momenti të besosh në veten tënde dhe të hidheshe në hapin e madh. Fati është në anën tënde, mjafton ta shfrytëzosh!

—

Akrepi ♏ (23 Tetor – 21 Nëntor)

Të gjitha pjesët e enigmës janë vendosur në vendin e duhur, dhe duket se je gati për një fillim të ri—edhe nëse akoma nuk e ndjen kështu. Një situatë në karrierën tënde është zgjidhur së fundmi, dhe një partner kyç ka pasur një rol të rëndësishëm në këtë rezultat. Ky partner mund të ketë qenë dikush nga jeta jote sentimentale, por mund të ketë qenë edhe një bashkëpunëtor biznesi. Për momentin, je duke riformuluar strategjinë tënde dhe duke bërë përshtatjet e nevojshme për hapin tjetër. Mos harro: tashmë ke gjithçka që të duhet për të nisur një kapitull të ri të suksesshëm!

—

Shigjetari ♐ (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sektori yt i familjes po kërkon vëmendjen tënde dhe ndryshime të rëndësishme po afrohen, duke të kërkuar të tregosh autoritetin tënd në mënyrë më të theksuar. Mund të ndodhë që të jesh duke menduar për të blerë një shtëpi të re ose të marrësh përgjegjësinë për të kujdesur për një prind. Çfarëdo që të ndodhë, jeta jote familjare nuk do të jetë më e njëjta. Pranimi i marrjes së më shumë përgjegjësive mund të të ndihmojë të përshtatesh më lehtë me këto ndryshime. Sa më shumë të mirëpresësh këtë fazë të re të jetës, aq më e lehtë do të jetë të mësohesh me të. Kujto se je më fleksibël dhe i/e adaptueshëm/e sesa mendon, dhe kjo është një cilësi që do të të ndihmojë të lundrosh me sukses në këto zhvillime të reja.

—

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 19 Janar)

Po përballesh me dikë pranë teje që nuk po sillet si zakonisht, dhe mund të të duket sikur ky person po sfidon durimin tënd. Marsi është duke qëndruar më gjatë në sektorin tënd të partneriteteve, duke ndikuar në marrëdhëniet e tua të afërta, si në dashuri ashtu edhe në biznes. Mars mund të jetë paksa dominues dhe autoritar, por ti di si të mbash qetësinë dhe të ruash balancën. Një nga gjërat që të ka bërë të rritesh ndjeshëm kohët e fundit është mënyra se si komunikon. Ti ke mësuar të përdorësh fjalët me disiplinë dhe të shmangësh debatet e panevojshme, dhe kjo duket se ka një ndikim pozitiv në situatën tënde aktuale. Mos u shqetëso, kjo është një fazë kalimtare që do të të ndihmojë të rritesh edhe më shumë emocionalisht dhe profesionalisht.

—

Ujori ♒ (20 Janar – 18 Shkurt)

Tani mund të ndihesh i/e gatshëm të tregosh botës se kush je vërtet. Si Ujor, je një individ shumëdimensional me shumë cilësi dhe talente, dhe tani duket se je gati të rilindësh në një version më të avancuar të vetes. Ashtu si një feniks që del nga hiri, ti po lë pas pjesë të vetes që nuk të shërbejnë më, duke të çliruar nga kufizimet që ke pasur në të kaluarën. Është momenti për të qenë krenar për atë që je dhe për njeriun që je bërë. Ky është një cikël i rëndësishëm për të shprehur autentikisht veten, për të ndjekur ëndrrat pa frikë, dhe për të lënë pas çdo kufizim që të ka penguar deri tani. Mos lejo askënd të të thotë ndryshe—je gati të shkëlqesh!

—

Peshqit ♓ (19 Shkurt – 20 Mars)

Bërja e një shtëpie të ndihet si një “shtëpi e vërtetë” mund të jetë një art më vete, dhe ti, si një nga shenjat më artistike të zodiakut, e ke këtë aftësi natyrale. Tani mund të jesh duke u përqendruar në krijimin e më shumë hapësirës në jetën tënde. Qasja minimaliste mund të të ndihmojë, por gjithashtu mund të jesh duke menduar për një hapësirë më të madhe për të jetuar. Gjithçka varet nga preferencat e tua personale dhe nga ajo që të bën të ndihesh më rehat. Shtëpia jote është një reflektim i personalitetit tënd, dhe me siguri do të kënaqesh me rezultatin përfundimtar të çdo ndryshimi që vendos të bësh. Nëse ndihesh i/e ngarkuar emocionalisht, rregullimi i ambientit përreth mund të të ndihmojë të ndihesh më i/e qetë dhe më në harmoni me veten. Tani është momenti për të krijuar një mjedis që të sjell paqe dhe frymëzim çdo ditë. /noa.al