Horoskopi javor i Brankos nga data 17 deri në 23 shkurt 2025

Këtë javë, nga 17 deri më 23 shkurt 2025, yjësitë na ftojnë në një udhëtim të brendshëm, një eksplorim të emocioneve tona dhe një testim të aftësive tona.

Bëhuni gati për të përjetuar ditë intensive, plot surpriza dhe kthesa.

Lexoni më shumë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi ♈ (21 Mars – 20 Prill)

Energjia jote është e fuqishme, por këtë javë duhet të mësosh ta kanalizosh siç duhet. Mos vepro me nxitim, merr frymë thellë dhe reflekto përpara se të ndërmarrësh hapa të rëndësishëm. Në dashuri, ka një atmosferë romantike, por mos nxito shumë. Beqarët do kenë mundësi të reja, ndaj mos u dorëzoni – Cupidi është gati për një surprizë! Në punë, duro pak më shumë, vendimet e nxituara mund të mos jenë në favorin tënd.

Demi ♉ (21 Prill – 20 Maj)

Kokëfortësia mund të të fusë në telashe këtë javë. Përpiqu të jesh më fleksibël dhe i hapur ndaj ndryshimeve. Mos refuzo këshillat e njerëzve që të duan të mirën. Në dashuri, gjërat bëhen interesante, sidomos për beqarët, të cilët mund të kenë njohje të reja. Në punë, mos ki frikë të dalësh nga zona e rehatisë, sepse do të të ndihmojë të rritesh profesionalisht.

Binjakët ♊ (21 Maj – 21 Qershor)

Dyshimi dhe dualiteti yt janë forca jote. Këtë javë, përdori aftësinë për t’u përshtatur me çdo situatë për të kaluar sfidat që mund të të dalin përpara. Në dashuri, mos premto më shumë sesa mund të ofrosh – transparenca është e rëndësishme. Në punë, ji kreativ dhe guxo të eksperimentosh, idetë e tua mund të të sjellin mundësi të reja.

Gaforrja ♋ (22 Qershor – 22 Korrik)

Sensibiliteti yt është një dhuratë e çmuar, por ndonjëherë të bën më të ndjeshëm ndaj energjive negative. Këtë javë, përqendrohu në gjërat që të bëjnë të ndihesh mirë dhe mos lejo të të prekin energjitë e jashtme. Në dashuri, jeto emocionet lirshëm dhe mos ki frikë të shprehësh ndjenjat. Në punë, ndiq instinktin tënd – intuita do të të ndihmojë të marrësh vendimet e duhura.

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Ti je një lider i lindur, por këtë javë do të duhet të ndash vëmendjen me të tjerët. Kujdes që të mos tregohesh shumë egocentrik – dëgjo opinionet e njerëzve përreth teje. Në dashuri, mos e merr partnerin si të mirëqenë – trego më shumë përkushtim dhe shfaq ndjenjat në mënyrë të dukshme. Në punë, ambicia është e rëndësishme, por puna në ekip do të të çojë më larg.

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Përpikëria jote është një cilësi e fortë, por ndonjëherë mund të të bëjë tepër kritike ndaj vetes dhe të tjerëve. Këtë javë, përpiqu të jesh më tolerante, si në jetën personale ashtu edhe profesionale. Në dashuri, mos kërko perfeksionin, por prano të metat e partnerit. Në punë, përqendrohu në detaje, por mos u fiksou pas tyre, që të mos lodhesh më shumë se ç’duhet.

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Ekuibri yt zakonisht është një forcë, por këtë javë mund të përballesh me konflikte të brendshme. Mos i shmang frikërat dhe pasiguritë, përpiqu të përballesh me to me qetësi. Në dashuri, komunikimi është çelësi – mos mbaj gjithçka për vete, ndaj mendimet me partnerin. Në punë, trego diplomaci dhe përpiqu të gjesh një kompromis mes nevojave të tua dhe kërkesave të të tjerëve.

Akrepi ♏ (23 Tetor – 22 Nëntor)

Pasioni yt është i fuqishëm, por këtë javë do të duhet ta kontrollosh më mirë. Mos e lër veten të dominohesh nga emocionet – mbaj qetësinë dhe logjikën përpara se të reagosh. Në dashuri, ndero dhe sinqeriteti janë të domosdoshme për një marrëdhënie të shëndetshme. Në punë, qëndro i vendosur dhe mos u dorëzo përballë sfidave – përpjekjet e tua do të shpërblehen.

Shigjetari ♐ (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Optimizmi yt është infektues, por këtë javë mund të përballesh me ndonjë të papritur. Mos u dekurajo, por përpiqu të shohësh anën pozitive të çdo situate. Në dashuri, ji aventurier dhe mos ki frikë të guxosh, qofsh beqar apo në çift. Në punë, trego iniciativë dhe kërko mundësi të reja – një ndryshim mund të të sjellë përfitime.

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 20 Janar)

Ambicia jote është për t’u admiruar, por këtë javë do të duhet të mësosh të relaksohesh pak. Mos u trego shumë i ngurtë – pak argëtim nuk do të të dëmtojë. Në dashuri, bëhu më romantik dhe shfaq hapur ndjenjat ndaj partnerit. Në punë, duro pak më shumë dhe mos u ngut – objektivat e tua do të realizohen në kohën e duhur.

Ujori ♒ (21 Janar – 19 Shkurt)

Origjinaliteti yt është një dhuratë e çmuar, por këtë javë duhet të mësosh të bashkëpunosh më shumë me të tjerët. Mos u izolo, por ndaje idetë me ata që mund të të ndihmojnë. Në dashuri, trego kreativitet dhe surprizo partnerin me diçka të veçantë. Në punë, shfrytëzo inovacionin për të gjetur zgjidhje të reja dhe të pazakonta.

Peshqit ♓ (20 Shkurt – 20 Mars)

Sensibiliteti yt është një forcë, por këtë javë duhet të mbrohesh nga zhgënjimet. Mos u trego shumë naiv, mëso të dallosh ata që të duan sinqerisht nga ata që duan vetëm të të shfrytëzojnë. Në dashuri, ji romantik dhe ëndërrimtar, por mos humb kontaktin me realitetin. Në punë, ndiq intuitën – ajo do të të udhëheqë drejt vendimeve të duhura. /noa.al