Kreu i NATO-s mbështet Trump: ‘Duhet të shtojmë sigurinë, 2% për mbrojtjen nuk mjafton’

15 Shkurt, 2025, Mynih- Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, mbështeti qëndrimin e Shteteve të Bashkuara dhe thirrjen e ish-presidentit Donald Trump për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, duke theksuar se buxheti aktual prej 2% të PBB-së për sigurinë nuk është më i mjaftueshëm.

Gjatë fjalës së tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih, Rutte u bëri thirrje shteteve anëtare të NATO-s, përfshirë vendet evropiane, të paraqesin propozime konkrete dhe të shtojnë shpenzimet për mbrojtje, duke përfshirë trajnimin dhe furnizimin me armë. Ai gjithashtu paralajmëroi se objektivi i deritanishëm i NATO-s prej 2% shpenzimesh për mbrojtjen ka të ngjarë të zëvendësohet me një shifër më të lartë në të ardhmen.

Rutte pranoi se Shtetet e Bashkuara kanë të drejtë në kritikën e tyre se Europa nuk po shpenzon mjaftueshëm për mbrojtje dhe siguri. Ai theksoi se është e nevojshme që Europa të rrisë angazhimin e saj për të përballuar kërcënimet gjithnjë e më të mëdha nga aktorë të ndryshëm globalë.

Në të njëjtën konferencë, Ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot, theksoi se Evropa do të përballet me zgjedhje të vështira dhe sakrifica për të siguruar mbrojtjen e saj në një botë gjithnjë e më të pasigurt. Ai theksoi se “do të na duhet të përballemi me ditë të vështira, të marrim vendime të ndërlikuara dhe madje edhe sakrifica të cilat nuk i prisnim deri më tani për të garantuar këtë siguri."

Ministri Barrot gjithashtu tregoi se, pas takimeve me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, ai vlerëson se administrata amerikane është ende në proces të formimit të një qasjeje të qartë për trajtimin e krizës në Ukrainë dhe politikën e saj të jashtme në përgjithësi.