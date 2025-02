‘Kam qenë në spital për 3 ditët’! E fotografuan në gjendje jo të mirë shëndetësore, shpërthen Bebe Rexha: Jeni të neveritshëm

Këngëtarja e famshme, Bebe Rexha, ka shpërthyer në reagime të ashpra pas publikimit të fotografive të saj në një gjendje të rënduar shëndetësore

Këngëtarja e famshme, Bebe Rexha, ka shpërthyer në reagime të ashpra pas publikimit të fotografive të saj në një gjendje të rënduar shëndetësore, që janë shpërndarë gjerësisht nga mediat.

“Daily Mail” ka qenë një nga mediat e para që ka publikuar fotot, duke shkaktuar një valë komentesh të forta nga fansat dhe vetë artistja. Ajo ka shprehur pakënaqësinë e saj për shkeljen e privatësisë dhe për trajtimin e paparë të situatës, duke kërkuar respekt dhe më shumë ndjeshmëri për çështjet e shëndetit mendor dhe fizik.

Në njërën nga deklaratat e saj, ajo shkruan:

“E di që ka një imazh të caktuar timin që po merr shumë vëmendje për pamjen time. Kam qenë në spital për tre ditët e fundit me një grip të rëndë në stomak dhe ajo isha unë duke hyrë në spital. Kush pret jashtë një spitali për të bërë fotografi të njerëzve që hyjnë?! Kur do të ndalojnë paparacët së shfrytëzuari gratë në momentet e tyre më të këqija! Jam e tërbuar. As nuk mund të jesh e sëmurë në paqe”.

Në një tjetër postim, ajo shënjestron direkt “Daily Mail” dhe gazetaren Sonia Horon, duke e cilësuar artikullin e tyre si manipulues dhe etiketon gazetaren për mungesë etike profesionale.

Bebe Rexha shkruan: “@dailymail Ju jeni vërtet të neveritshëm. Ju e dinit që ato fotografi të miat u bënë jashtë spitalit. Kush bën fotografi të njerëzve të sëmurë duke hyrë në spital dhe më pas e fokuson artikullin tek pamja e tyre?! Pse nuk thatë që ajo po hynte në spital?! Sepse e dini që është gabim. @soniahoron, sidomos duke qenë një grua, duhet të ndihesh e turpëruar për veten. Bush*ër e neveritshme.”

Në fund ajo shtoi: “Herën tjetër kur të ndihem sikur po vdes dhe po shkoj në spital, duhet të mbaj mend të rregulloj flokët, të vendos grim, dhe të vesh një fustan”.