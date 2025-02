Hyn në fuqi urdhri ekzekutiv i Trump, ushtria amerikane ndalon transgjinorët që t’u bashkohen forcave të armatosura

Ushtria amerikane ka njoftuar një ndalim të menjëhershëm të individëve transgjinorë që të bashkohen me forcën dhe ka ndaluar të gjitha procedurat mjekësore të lidhura me tranzicionin gjinor për anëtarët e shërbimit aktual, sipas një postimi në llogarinë e saj zyrtare X të premten.

Ndryshimi i politikës vjen pas një urdhri ekzekutiv të nënshkruar nga Presidenti Donald Trump më 27 janar, i cili detyron ushtrinë t’i përmbahet rreptësisht seksit biologjik të individëve, duke eliminuar në mënyrë efektive konsideratat e identitetit gjinor brenda forcave të armatosura.

“Duke hyrë në fuqi menjëherë, të gjitha pranimet e reja për individët me një histori të disforisë gjinore ndërpriten dhe të gjitha procedurat mjekësore të paplanifikuara, të planifikuara ose të planifikuara që lidhen me afirmimin ose lehtësimin e një tranzicioni gjinor për anëtarët e shërbimit janë ndërprerë,” shkroi Ushtria Amerikane .

Duke i bërë jehonë një memorandumi të fundit nga Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth, Ushtria Amerikane premtoi t’i trajtojë me dinjitet dhe respekt të gjithë “individët me disfori gjinore” që shërbejnë aktualisht.

Ndërsa grupet e avokimit pretendojnë se deri në 15,000 individë transgjinorë po shërbejnë aktualisht në të gjitha degët e ushtrisë amerikane, shifrat zyrtare sugjerojnë se numri është shumë më i vogël, “në mijëra”, sipas Reuters.

Në fillim të këtij muaji, Hegseth, një ish-prezantues i Fox News dhe veteran i Gardës Kombëtare të SHBA-së, foli kundër iniciativave “përçarëse” në forcat e armatosura ndërsa lëvizi për të eliminuar programet e diversitetit, barazisë dhe përfshirjes (DEI) të Pentagonit, duke argumentuar se këto nisma minojnë kohezionin.

“Mendoj se fraza e vetme më budalla në historinë ushtarake është ‘diversiteti ynë është forca jonë’. Unë mendoj se forca jonë është uniteti ynë, ” i tha Hegseth personelit të Departamentit të Mbrojtjes. “Në këtë departament, ne do t’i trajtojmë të gjithë në mënyrë të barabartë… Ne do t’i trajtojmë të gjithë me respekt dhe do t’ju gjykojmë si individ sipas meritave tuaja dhe përkushtimit tuaj ndaj ekipit dhe misionit.”