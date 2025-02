“Ata janë akoma në lidhje, ai e ka tradhtuar…”/ Ish-shoku plas ‘bombën’: Gjesti ka ushtruar dhunë fizike ndaj Diellzës

Në një intervistë për “Prive Kosovë”, producenti muzikor Alberati ka folur hapur për Gjestin, duke ndarë detaje të panjohura deri tani.

Ai ka treguar si janë njohur dhe se si e ka mbështetur në fillimet e tij në karrierën muzikore.

Po ashtu, Alberati ka folur edhe për marrëdhënien e Gjestit me ish-partneren e tij, Diellzën, duke zbuluar se ata kanë pasur një miqësi të ngushtë, por që më vonë është shoqëruar me tensione dhe xhelozi.

Alberati ka përmendur se Diellza ka qenë një mbështetje e madhe për Gjestin, por gjithashtu ka kritikuar sjelljen e tij, duke aluduar për tradhtitë dhe dhunën fizike ndaj Diellzës gjatë kohës që ata ishin së bashku. Sipas tij, Gjesti ka pasur një sjellje të papërshtatshme dhe e ka keqpërdorur dashurinë dhe mbështetjen e Diellzës.

Ai theksoi se Diellza është një grua e hijshme dhe se nuk mund të kuptojë si Gjesti mund të ketë abuzuar me të duke përmendur dhe jetën intime të tyre.

“Diellza është një femër, e ka prej meje. Unë e kam njohur me të. Ata janë akoma në lidhje, e ka tradhtuar edhe sa ka qenë aty. Gjesti po gënjen se akoma është me Diellzën. Diellza i ka sjell bukë cigare, kur ka ngrënë bukë e ka çuar në dhomë e ka rrahur. Ky kësi burri është. Ka ushtruar dhunë fizike në të.

Diellza është femër e hijshme. Si mundesh me pas marrëdhënie me një femër si ajo, edhe me përdor gjëra tjera”, ka thënë ai. /TAR/