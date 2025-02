Lippi nuk është i bindur nga Motta: Pas Allegrit, në stolin e Juventusit imagjinoja diçka tjetër

Marcello Lippi, gjatë karrierës së tij, ka arritur suksese historike, përfshirë fitimin e Champions League me Juventusin dhe Kupën e Botës me Italinë. Këto arritje u celebruan gjatë intervistës ekskluzive për DAZN, me titull "L’uomo della storia".

Gjatë bisedës, ai komentoi edhe mbi aktualitetin e Juventusit, veçanërisht për emërimin e Thiago Motta si trajner bardhezi. Lippi është befasuar nga vendimi i Juventusit për të zëvendësuar Massimiliano Allegrin me Thiago Motta: "E shoh si një trajner të aftë, të përqendruar dhe të përkushtuar në punën e tij. Por, pas Allegrit imagjinoja dikë që do t’i frymëzonte më shumë tifozët".

Ish-trajneri analizoi gjithashtu situatën e Juventusit: "Ka nisur një rrugëtim të ri. Kur ndodh kjo, nevojitet kohë, çka është luks i vështirë për t’iu dhënë skuadrave si Juventus, Inter dhe Milan".

Një nga lojtarët më të diskutuar te Juventusi është Dusan Vlahovic. Lippi ndau mendimin e tij për sulmuesin serb: "Kam pasur situata të ngjashme në të kaluarën. Gjithmonë kam vepruar duke iu dhënë besim edhe lojtarëve që në atë moment nuk e meritonin, por që në të shkuarën kishin treguar vlera të mëdha".

Ish-trajneri i Italisë u pyet edhe për trajnerin më të mirë italian aktualisht: "Nuk mund të them me siguri kush është më i miri. Janë dy ose tre që dallojnë, por pa dyshim, ndër ta janë Simone Inzaghi dhe Antonio Conte. Inzaghi meriton shumë vlerësime. Kur arrin rezultate të rëndësishme, fiton edhe besim e vetëdije".