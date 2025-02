Nga Rashford te Hancko, si po shkon jeta pas 5 goditjeve të dështuara në merkato

Goditje të realizuara, por edhe të dështuara. Klubet e Serie A u përpoqën gjatë për disa emra që, në fund, vendosën të qëndrojnë në ekipet e tyre, ose të zgjedhin destinacione të tjera jashtë kampionatit italian. Ja pesë prej tyre dhe si po ecin pas merkatos.

Marcus Rashford – E nisi me një impakt të fortë tek Aston Villa. Ndeshjen e parë e nisi nga stoli (së bashku me Marcos Asensio), por hyri në fushë me rezultatin 2-0 kundër Tottenham dhe ekipi i Unai Emery doli fitues ndaj “Spurs”. 30 minuta lojë (përfshirë kohën shtesë) dhe tri pikë në debutim për ish-sulmuesin e Manchester United, që për një kohë të gjatë ishte në shënjestrën e Milanit.

Karim Adeyemi – Pas transferimit të dështuar te Napoli, ai ka rinovuar edhe një herë besimin te Borussia Dortmund dhe marrëdhënien me tifozët verdhezinj. Zgjodhi vetë të mos largohej dhe ishte vendimtar në fitoren e fundit të Champions League kundër Sporting Lisbonës.

Joshua Zirkzee – Ndeshja e fundit kundër Leicester ishte e para pas merkatos dhe mund të jetë një pikë kthese për të. Shënoi gol dhe u shpall “Man of the Match” (MOTM), megjithëse e ka humbur vendin e titullarit. Që nga 23 janari nuk ka luajtur më nga minuta e parë me Manchester United. A do të jetë ky momenti i kthesës për të?

David Hancko – Mund të jetë një lojtar i Juventusit në verë, por për momentin është i përqendruar te Feyenoord dhe sfidat e tij aktuale. Në ndeshjen e Champions League kundër Milanit tregoi të gjitha cilësitë e tij, duke mbetur lider dhe kapiten i skuadrës holandeze.

Ronald Araújo – Ishte shumë pranë kalimit te Juventusi, por në fund bëri një kthesë të papritur dhe vendosi të qëndrojë te Barcelona, ku rinovoi kontratën e tij. Që nga ai moment ka qenë titullar i padiskutueshëm në skuadrën blaugrana, e cila ka regjistruar vetëm një barazim, kundër Atalantës.