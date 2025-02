Transportonte emigrantë kundrejt pagesës, arrestohet 32-vjeçari në Gjirokastër,

Finalizohet operacioni policor i koduar “Wanted 1”.

Në pranga ka rënë një 32-vjeçar i akuzuar si bashkëpunëtor në një rast të dhënies ndihmë emigrantëve nga Vendet e Treta, për kalim të paligjshëm të kufirit.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, me vendimin e datës 19.02.2024, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale ”Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, sepse më datë 10.03.2022, në bashkëpunim me 2 shtetas të tjerë (të arrestuar në datat 05.05.2022 dhe 20.02.2024), transportonte me furgon, kundrejt pagesës, 16 emigrantë nga Vendet e Treta, që synonin të kalonin ilegalisht kufirin.

Sakaq materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.