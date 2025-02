Berisha paralajmëron në Kuvend: Garantoj se po i ndodhi gjë Veliajt, prokurorëve apo gjykatësve, Rama do përgjigjet personalisht!

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë një deklaratë të fortë në Kuvend, duke theksuar se nëse ndodhi ndonjë ngjarje ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj, apo ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të çështjes, përgjegjësia do të bjerë mbi kryeministrin Edi Rama. Berisha u shpreh se Rama është në një gjendje të rrezikshme dhe është i gatshëm të ndërmarrë çdo veprim për të mbrojtur veten.

“Garantoj se, nëse ndodh gjëja më e vogël në këtë proces, do të përgjigjet personalisht Edi Rama, qoftë ndaj Veliajt, qoftë ndaj prokurorëve, ndaj gjykatësve. Ky tërbim dhe frikë që ka kapur Edi Ramën është shumë e rrezikshme për vendin. Ky i papërgjegjshëm është i gatshëm të ndërmarrë çdo akt pasi vetë ka marrë fund përfundimisht,” tha Berisha.

Ai gjithashtu komentoi mbi përpjekjet e Ramës për të larguar çdo lidhje me Soros, duke e akuzuar si një kukull të tij. Berisha kërkoi miratimin e një ligji për ndalimin e veprimtarive të fondacioneve të Xhorxh Sorosit në Shqipëri, duke e cilësuar këtë si një emergjencë për vendin.

Berisha gjithashtu ngriti shqetësime për një çështje të rëndësishme lidhur me prokurorinë dhe procedurat hetimore ndaj Veliajt, duke kritikuar se disa prova nuk janë futur në dosjet hetimore. Ai përmendi një shifër të madhe, 867 mijë euro, që dyshohet të jenë pjesë e një gardërobe të Veliajt, duke aluduar për korrupsionin dhe pasurinë e pajustifikuar.

"Garantoj se gjëja më e vogël po ndodhi në këtë proces, do përgjigjet personalisht Edi Rama, qoftë ndaj Velisë, qoftë ndaj Velicës, ndaj prokurorëve, ndaj gjykatësve. Sepse ky tërbim, kjo frikë e tmrrshme, ky shkallmim që ka kapur Edi Ramën është shumë e rrezikshme për momentin për vendin. Ky i papërgjegjshëm është i gatshëm të ndërmarrë çdo akt pasi vetë ka marrë fund përfundimisht.

Le t’i fshijë 100 herë fotot e Aleksis Soros, Juri Kim apo Antoni Blinken nga mediat e tij se tregon se vetëm se është një sfaçato, se ato i ka në zemër dhe është i damkosur në mënyrë përfundimtare si kukull e Sorosit. Dhe mendoni ju se do paguajnë shqiptarët, do paguajnë për kukullën e Sorosit? Zonjë, ligji për ndalimin e çdo veprimtarie të Xhorxh Sorosit në Shqipëri dhe fonacionit të tij, e ndalimit të të gjitha organizatave sorosiane që të kenë çfarëdolloj bashkëpunimi me institucionet shtetërore, është një emergjencë.

Duhet të sillet këtu dhe të votohet. Përndryshe ku është Klotilda që ankohej për prokurorin? Ja sa ka lënë prokurori pa futur në dosje për Velicën. Se Velica, po të futeshin edhe këto që i ka përjashtuar prokurori, ia kalonte edhe Lajla Asadit. Lajla shkoi në Moskë, atje ia numëruan dhe i doli 1 milion euro garderoba. Velicës i doli gardëroba 867 mijë euro. Po këto nuk i ka futur prokurori o ish-pastor. Ja ku i ke.", tha Berisha.