‘Lali, lali, lali…’ Momenti kur Veliaj del nga GJKKO, mbështetësit bllokojnë furgonin e policisë (Video)

Pasi Gjykata e Posaçme la në fuqi masën e sigurisë "arrest me burg" për kryebashkiakun Erion Veliaj, ai është dërguar me furgonin e policisë në paraburgimin e Durrësit.

Ndërkohë, në momentin e daljes së Veliajt nga GJKKO, mbështetësit e tij janë mbledhur për ta pritur, duke bllokuar furgonin e policisë dhe brohoritur "Lali", si dhe hedhur fletushka mbi xhamin e furgonit. Tensioni ishte i dukshëm, ndërsa protesta është shoqëruar me thirrje për mbështetje të vazhdueshme për kryebashkiakun.

Sakaq, më herët GJKKO e cilësoi të ligjshëm arrestimin e Veliajt, ndërsa vendosi një masë më të lehtë për bashkëshorten e tij, Ajola Xoxën, duke e kaluar nga "arresti në shtëpi" në "detyrim paraqitje".

Veliaj do të qëndrojë në paraburgimin e Durrësit, ku do të takohet edhe me ish-ministrin Ilir Beqaj, i cili ndodhet atje prej disa muajsh për abuzim me fondet e SASPAC.