Deklaratat e kryeministrit, reagon Gazment Bardhi: Edi Rama fundin e ka të lidhur dhe të njëjtë me Erion Veliajn

Lufta reale ndaj korrupsionit qeveritar është e vetmja mundësi që Shqipëria të ecë përpara në rrugën e saj të integrimit europian. Tërbimi i këtyre 48 orëve i Edi Ramës ndaj drejtësisë ka të bëjë vetëm me faktin se po kupton që fundin e ka të lidhur dhe të njëjtë me Erion Veliajn! Sepse të korruptuarit e kanë fundin të njëjtë…..në burg!

Do të mjaftonin: ·100 mije euro cash të gjetura në zyrën e bashkëshortes së Erion Veliajt (aq sa është paga totale e kryebashkiakut në 4 vjet); ·850 mijë euro vetëm blerje online; ·1 milionë e 100 mijë euro përfitime në vetëm 9 episode gjatë ushtrimit të detyrës; ·850 mijë euro të sekuestruara në llogari bankare; ·një prokuror dhe një gjyqtar profesionist dhe i vendosur për të luftuar korrupsionin, që shqiptarët të shihnin fytyrën e vërtetë të Edi Ramës në raport me drejtësinë.

Erion Veliaj ishte dhe mbetet simbol i korrupsionit në Shqipëri!

Me bekimin dhe ndihmën e Edi Ramës, u shndërrua shpejt në njeriun që braktisi interesin e qytetarëve shqiptarë dhe veçanërisht të qytetarëve të Tiranës, për t’u kujdesur vetëm për mirëqënien personale dhe të familjes së tij. Sipas të dhënave në dosje, ai rezulton deri më sot të jetë jo vetëm i korruptuar, por edhe i vetmi zyrtar publik në detyrë që ka guxuar me shkrim të intimidojë dëshmitar, hetues apo prokurorë, me qëllimin e vetëm që të vijonte të gëzonte statusin i paprekshëm.

Por, tërbimi i Edit dhe Erionit ndodh për motive të ndryshme. Ndërsa Erion Veliaj tërbohet se humbi statusin i paprekshëm, Edi Rama nuk shqetësohet nga arrestimi i Erion Veliajt apo humbja prej tij i statusit i paprekshëm.

Edi Rama po shqetësohet sepse po kupton atë që kam thënë gjithmonë, që nga dita e parë e ngritjes së strukturave të posaçme, se në Shqipëri ka prokurorë dhe gjyqtarë që arrestojnë edhe pa lejen e Edi Ramës, apo se ka prokurorë dhe gjyqtarë të ndershëm, të pavarur dhe me integritet që e kanë seriozisht luftën ndaj korrupsionit.

Edi Rama do të kishte nevojë për prokurorë e gjyqtarë që i shantazhon, i kërcënon dhe që i japin çertifikatë ndershmërie pa asnjë hetim Ols Ramës, që nuk luftojnë korrupsionin real që po i merr frymën Shqipërisë, apo që marrin urdhra nga zyrat e PS. Por, për shqiptarët është shumë herë më mirë që të shohin Edi Ramën që i merret fryma, ulëret, kërcet dhëmbët e plakuara, sesa të vijojmë me të korruptuarit që i kanë marrë frymën Shqipërisë në 12 vjet.