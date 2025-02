Rama reagon sërish: SPAK veproi me urgjencë për Veliajn para zgjedhjeve, për 21-janarin ka 5 vjet

Kryeministri Edi Rama, në një postim të gjatë në platformën “X”, u shpreh sërish në mbështetje të drejtësisë së re dhe të pavarur, duke theksuar se asnjë debat politik nuk mund ta tërheqë qeverinë në diskutime për SPAK-un dhe Gjykatën e Posaçme të Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO). Ai theksoi se ata janë të angazhuar për një drejtësi të pavarur dhe me standarte demokratike, të ndryshme nga ajo e kaluara, e cila ka qenë e kontrolluar politikisht dhe ka krijuar "kënetën" e padrejtësisë për shumë vite.

Rama reagoi ndaj diskutimeve të opozitës dhe kërkesave për debate lidhur me çështjen e burgosjes së kryetarit të bashkisë, Erion Veliaj. Ai theksoi se PS nuk është zyrë avokatie për asnjë të akuzuar dhe se gjithçka duhet të trajtohet nga drejtësia, jo nga debati politik. "Fakti që burgosja pa gjyq e kryetarit të bashkisë ka të bëjë me standardet dhe jo me fajësinë e tij, dhe kjo është çështje për drejtësinë, jo për diskutime politike," tha ai.

Ai gjithashtu kritikoi kanalet mediatike që, sipas tij, po përdorin strategji të ulëta dhe shpifëse për të manipuluar opinionin publik dhe për të krijuar një klimë të tensionuar. Rama e quajti këtë "gjueti shtrigash", ku të gjitha palët janë të gatshme të shpifin dhe të bëjnë akuzat më të pamatura.

Në fund, ai bëri një thirrje të qartë për të mbështetur SPAK dhe GJKKO, duke theksuar se çdo gabim apo vonesë në drejtësi duhet të diskutohet pa kompromentuar pavarësinë e këtyre institucioneve. Ai gjithashtu e përmendi datën 11 maj si një moment të rëndësishëm, ku do të tregohen mbështetje dhe qëndrim të fortë për luftën ndaj korrupsionit dhe drejtësisë së vërtetë.

Kryeministri përfundoi me një mesazh për popullin: "Kokën lart dhe shtrëngoni dhëmbët, mavia do të bëhet e kuqe flakë!"