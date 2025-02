Meta deklaroi se u kërcënua në qeli, Berisha: Ramës do i kthehet personale nëse i ndodh gjë Metës

Kreu i PD, Sali Berisha ka folur në konferencën e sotme për kërcënimin që presidenti i PL, Ilir Meta tha se ka marrë në qelinë ku ndodhet.

Berisha e ka cilësuar këtë akt si një “akt banditesk, hakmarrës dhe primitiv”, duke e lidhur drejtpërdrejt me kryeministrin Edi Rama. Ai ka paralajmëruar Ramën se çdo incident që mund të ndodhë me Metën do të ketë pasoja personale për të.

“Së fundmi, dënoj me forcën më të madhe kërcënimin që i kanë bërë në burg ish-presidentit të Republikës, Ilir Meta. Ky është një akt banditesk, hakmarrës, primitiv direkt i Edi Ramës,” tha Berisha gjatë konferencës për mediat.

Ai gjithashtu ka theksuar se është Rama dhe Ulsi Manja ata që kontrollojnë burgjet, duke pohuar se ata janë të përfshirë në këtë ngjarje, duke i dhënë udhëzimet për të “ndaluar kafshatën e mëngjesit” Metës.

“Së fundmi, dënoj me forcën më të madhe kërcënimin që i kanë bërë në burg ish-presidentit të Republikës, Ilir Meta. Ky është një akt banditesk, hakmarrës, primitiv direkt i Edi Ramës. Dhe e paralajmëroj Edi Ramën, se çdo që mund të ndodhë, në mënyrë absolute do i kthehet në personale. Urdhëroni, sot kanë shkuar t’i zënë kafshatën e mëngjesit në fyt atij dhe dihet se kush i kontrollon burgjet. I kontrollon Rama me Ulsi Manjën”, u shpreh Berisha.