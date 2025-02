Rama shigjeton gjyqtarin Erion Bani: Kamikaz i PD-së! I vetmi që pranoi të arrestonte Veliajn!

Tiranë, 12 Shkurt 2025 – Kryeministri Edi Rama ka sulmuar ashpër gjyqtarin e Gjykatës së Posaçme, Erion Bani, duke e akuzuar për angazhim të qartë në arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Rama tha se dosja "Veliaj" ishte lënë për dy javë që të vinte radha për gjyqtarin Bani, i cili sipas tij ka pranuar të hetojë dhe të ndjekë këtë rast, ndërkohë që asnjë gjyqtar tjetër nuk ka pranuar të hetojë Veliajn.

Në një reagim të fortë, Rama i cilësoi Bani dhe gjyqtarët që kanë pranuar të merren me këtë çështje si “kamikazë të PD-së”. Ai shtoi se ky gjyqtar ka filluar karrierën si koleg zyre me një emër të njohur në politikë dhe se është i njohur për lidhjet e tij me ekstremistët e djathtë.

Rama u shpreh se gjyqtarët, njësoj si prokurorët, janë të organizuar për të marrë kërkesa të ngutshme dhe menjëhershme dhe se ky rast ishte një shembull i tillë. Ai e akuzoi Bani për trajtimin e kërkesave për eksponentët e PS-së dhe e quajti veprimin e tij si të nxitur nga interesa politike.

"Ky dhe një tjetër i njohur familjarisht si ekstremist i djathtë kanë trajtuar më së shumti kërkesat për eksponentë të PS-së," tha Rama. Ai gjithashtu bëri thirrje për një pozicion konstruktiv në sistemin e drejtësisë dhe kritikoi rëndë aktivitetin e gjykatës dhe prokurorisë.