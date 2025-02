‘Ina Goxhaj është kushërira ime’! Bushka: Nuk kam tentuar të fsheh asgjë!

Tiranë, 12 Shkurt 2025 – Klotilda Bushka ka reaguar në lidhje me akuzat për pengim të së vërtetës dhe ka sqaruar se Ina Goxhaj, e cila është përfolur në çështjen në fjalë, është kushërira e saj. Në një deklaratë të dhënë për mediat, Bushka shpjegoi se ajo ka pasur lidhje familjare me Goxhaj dhe se ka pasur një bisedë të thjeshtë me të, duke e këshilluar që të thotë të vërtetën.

"Si jurist, i kam sqaruar të drejtat e saj dhe vetëm kaq. Nuk e kam penguar të thotë asgjë dhe as nuk kam tentuar të fsheh asgjë, sepse jam e interesuar të zbardhet e vërteta," theksoi Bushka. Ajo shtoi se ka kritikuar Ina Goxhaj për çdo veprim që mund të ndikonte negativisht në procesin e zbardhjes së së vërtetës.

Në fund, Bushka theksoi se nuk ka ndërhyrë në asnjë mënyrë në hetimet që po zhvillohen, duke i bërë apel që e vërteta të dalë në dritë.