Trump nënshkruan urdhrin ekzekutiv për bashkëpunimin e agjencive federale me DOGE, pranishëm Elon Musk dhe djali i tij X Æ A-Xii

SHBA, 12 Shkurt 2025 – Elon Musk ishte i pranishëm të martën në Zyrën Ovale, ku mori pjesë në nënshkrimin e një urdhri ekzekutiv të Presidentit Donald Trump që detyron agjencitë federale të bashkëpunojnë me "ministrinë" e Musk, Departamentin e Efikasitetit të Qeverisë, ose DOGE, të udhëhequr nga CEO i Tesla-s. Musk ishte shoqëruar nga djali i tij, X Æ A-Xii.

Në fjalimin e tij, Musk e përshkroi burokracinë federale si një degë të katërt të qeverisë, përkrah ekzekutivës, legjislativës dhe gjyqësorit. Ai gjithashtu theksoi nevojën për të adresuar deficitet buxhetorë të SHBA-së dhe mbrojti rolin e tij në tkurrjen e shtetit, duke i referuar premtimit të Trump për një reformë të qeverisë.

Musk tha se kjo është një reformë e rëndësishme që populli e kërkoi dhe shtoi se ky është kuptimi i vërtetë i demokracisë. Pavarësisht shqetësimeve për konflikt interesi lidhur me hetimet e disa prej bizneseve të tij nga agjenci federale, Musk përpiqet të mbetet transparent, megjithatë, ai theksoi se aktivitetet e tij financiare nuk do të bëhen publike.

Presidenti Trump e mbështeti Musk, duke deklaruar se nuk kishte asnjë problem me rolin e tij në qeveri dhe theksoi se kishte parë prova për "ryshfete të shumta" që lidhen me kontratat qeveritare. Trump shpreson se gjykatat do të lejojnë vazhdimin e programit të tij, pavarësisht aludimeve se mund të injorohen vendimet e gjykatës.

Ky zhvillim shënon një moment të rëndësishëm për marrëdhëniet mes qeverisë dhe sektorit privat, duke reflektuar një periudhë të re për shkëmbimin e mundësive për rritje të efikasitetit të administratës publike.

Elon Musk and his young son have joined Donald Trump in the Oval Office.Musk, who is unelected, says there are some good people in the federal bureaucracy but they need to be accountable, calling it an "unelected" fourth branchhttps://t.co/7YO75xCpGF📺 Sky 501 pic.twitter.com/t9saDCOGmI