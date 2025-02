Kryeministri i vendit me popullsinë më të madhe në botë, vizitë në SHBA: Tregtia, siguria dhe emigracioni në fokus të takimit me Trump

Kryeministri indian Narendra Modi do të zhvillojë një vizitë dy-ditore në Shtetet e Bashkuara duke filluar nga e mërkura, një vizitë që pritet të forcojë lidhjet strategjike mes dy vendeve. Gjatë takimit me Presidentin Donald Trump, tema kryesore do të jenë marrëdhëniet tregtare, siguria dhe çështje të emigracionit, të cilat janë prioritet për administratën e Trump.

Ndërsa marrëdhëniet Indi-SHBA janë cilësuar si një nga partneritetet më të forta ndërkombëtare, analistët parashikojnë që dy liderët do të diskutojnë çështje të ndjeshme si tarifat tregtare, me India që ka ndërmarrë hapa për të adresuar shqetësimet e Trump për tarifat e larta që pengojnë importet.

Një tjetër çështje kryesore është bashkëpunimi në fushën e sigurisë, duke përfshirë mundësinë e blerjes së sistemeve dhe teknologjisë ushtarake nga SHBA. India ka nevojë për të modernizuar ushtrinë e saj dhe ka nisur të diversifikojë blerjet e armëve nga furnizuesit, përfshirë SHBA-në, pasi tradicionalisht ka importuar nga Rusia.

Gjithashtu, çështja e emigracionit është një temë delikate, pasi Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësime për emigrantët pa dokumente dhe përpjekjet për të forcuar kontrollin ndaj tyre. Kjo mund të sjellë diskutime të ndjeshme mes dy liderëve gjatë vizitës së Modi-t në Washington.