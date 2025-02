Skandal në Dibër! Drejtoresha e spitalit godet me send të fortë në fytyrë përgjegjësin e financave

DIBËR – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Spitalin Rajonal të Dibrës, ku një konflikt verbal ka degjeneruar në një akt dhune. Shtetasi Sh.U., 37 vjeç, i cili mban detyrën e Përgjegjësit të Financave në këtë spital, ka denoncuar në Komisariatin e Policisë Dibër se është goditur me një send të fortë në fytyrë nga shtetasja I.Sh., 44 vjeçe, Drejtoreshë e Spitalit Rajonal Dibër.

Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti verbal, ndërsa autori i dyshuar është shtetasja I.Sh. Pas hetimeve të para, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Dibër kanë nisur procedimin penal ndaj saj për "Plagosja e lehtë me dashje".

Materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Dibrës, e cila do të marrë masat për veprimet e mëtejshme.

Njoftimi i Policisë:

Me datë 11.02.2025, rreth orës 12.00, në Komisariatin e Policisë Dibër është paraqitur shtetasi Sh.U., 37 vjeç, banues në Peshkopi, (me detyrë Përgjegjës finance në Spitalin Rajonal Dibër) dhe ka kallzuar se në ambientet e spitalit pas një konflikti verbal, është goditur me një send të fortë në fytyrë nga shtetasja I.Sh., 44 vjeçe, banuese në Peshkopi, (me detyrë Drejtoreshë e Spitalit Rajonal Dibër).

Në përfundim të veprimeve të para hetimore, Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Dibër referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen I.Sh., e dyshuar se ka kryer veprën penale "Plagosja e lehtë me dashje".

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.