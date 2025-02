Kryeministri Rama: Ajo që ka ndodhur me Veliajn, ka kaluar çdo limit

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj arrestimit të Erion Veliajt, duke e cilësuar këtë veprim si një ngjarje që ka kaluar çdo limit. Gjatë fjalës së tij në ceremoninë e 105-vjetorit të shpalljes së Tiranës kryeqytet, Rama tha se arrestimi i Veliajt nga SPAK është i paprecedentë dhe pa një akuzë konkrete për korrupsion.

Rama tha se ndaj Veliajt është realizuar një hetim i thellë për jetën e tij personale dhe të familjes, dhe shtoi se ky hetim mund të jetë jashtë kornizave të Kushtetutës. Ai theksoi se paraburgimi i Veliajt, një proces që ndodhi pa flagrancë, krim, urgjencë ose rrezik shoqëror, është një fenomen që nuk mund të justifikohet në një shtet demokratik.

Në fjalën e tij, Rama e konsideroi të papranueshëm që një vendim i tillë të merret vetëm pak muaj para zgjedhjeve, duke e cilësuar si një lloj linçimi politik. Ai shtoi se nuk është normale të hetohet dhe të burgoset një person pa asnjë akuzë të qartë dhe pa asnjë rrezik për shoqërinë. Pjesë nga deklarata e Ramës: "Ajo që ka ndodhur dje ka kaluar çdo limit, në raport jo me të drejtën absolute të mbështetur nga ne, por në raport me ndarjen e domosdoshme të pushteteve dhe me domosdoshmërinë që një pushtet i zgjedhur t’i japësh mundësi të ushtrohet për të gjithë kohën që hetohet. Paraburgimi është një fenomen sui generis me të cilin ballafaqohemi ne këtu."

Ai theksoi gjithashtu se ndonëse lufta kundër korrupsionit duhet të vazhdojë, për këtë rast specifik, nuk ka asnjë akuzë për korrupsion. "Ne nuk kemi asnjë diskutim për ta vazhduar luftën ndaj korrupsionit, por sot gjendemi në kushtet kur nuk kemi një akuzë për korrupsion dhe një hetim mbi korrupsion," tha Rama.

Kryeministri përfundoi duke theksuar se vetëm një person i pafytyrë mund të thotë se ata kontrollojnë drejtësinë, duke shtuar se gjithçka që ka ndodhur është një sulm politik që i ka kaluar kufijtë e drejtësisë dhe Kushtetutës.