Zelensky: Pa mbështetje amerikane, Evropa nuk mund të sigurojë sigurinë e Ukrainës

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka theksuar rëndësinë e mbështetjes amerikane për sigurinë e Ukrainës, duke paralajmëruar se Evropa nuk mund të përmbushë nevojat e vendit të tij pa përfshirjen e SHBA-së. Deklarata e Zelenskyt vjen në prag të udhëtimit të tij diplomatik të rëndësishëm në Mynih, ku do të marrë pjesë në Konferencën e Sigurisë.

Në një intervistë për The Guardian në Kiev, Zelensky theksoi se garancitë e sigurisë pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara nuk janë të mjaftueshme. “Ka zëra që thonë se Evropa mund të ofrojë garanci sigurie pa amerikanët, dhe unë them gjithmonë jo,” deklaroi ai. “Garancitë e sigurisë pa Amerikën nuk janë garanci reale të sigurisë,” shtoi më tej presidenti ukrainas.

Ai nënvizoi se Ukraina është e gatshme të negociojë, por që kjo duhet të ndodhë nga pozita e një aleati të fortë. Po ashtu, Zelensky bëri thirrje për investime të biznesit amerikan në rindërtimin e Ukrainës. “Ata që po na ndihmojnë për të shpëtuar Ukrainën do të kenë mundësinë ta rinovojnë atë, me bizneset e tyre së bashku me bizneset ukrainase,” tha ai.

Gjatë udhëtimit të tij në Mynih, Zelensky pritet të takojë zëvendëspresidentin e SHBA-së, JD Vance, i cili vitin e kaluar refuzoi të takonte presidentin ukrainas. Ai gjithashtu shpreson të takohet me anëtarë të tjerë të ekipit të ish-presidentit Trump dhe senatorë të tjerë me ndikim.

Ndërkohë, Zelensky shprehu gatishmërinë për një takim me Trump në të ardhmen, duke deklaruar se "Ne shpresojmë që ekipet tona të caktojnë një datë dhe një plan takimesh në SHBA, sapo të merret vesh ne jemi gati, unë jam gati."

Kjo deklaratë e Zelenskyt vjen në një kohë kur mbështetja amerikane për Ukrainën është e rëndësishme për vazhdimin e përpjekjeve për të mbrojtur sovranitetin e vendit nga agresioni rus.