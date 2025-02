Sacchi: E admiroj punën e Inzaghit tek Interi, pas një muaji do të arrijë kulmin

Gjatë një interviste të dhënë për edicionin e sotëm të “Gazzetta dello Sport”, Arrigo Sacchi ka folur për Interin: "Sigurisht që zikaltërit kanë një ekip më të zgjeruar se të tjerët dhe me cilësi të jashtëzakonshme. Ka lojtarë me përvojë ndërkombëtare, me vlera teknike të jashtëzakonshme.

E kam admiruar dhe vazhdoj ta admiroj punën e Simone Inzaghi, që ka nisur një rrugë rritjeje. Kur shikoj Interin, vërej që të gjithë e dinë se çfarë duhet të bëjnë, i kanë komandat të regjistruara në kokë dhe rrallë i harrojnë ato.

Mund të ndodhin ndonjëherë lëshime, si në Firence, javën e kaluar, por në përgjithësi po flasim për një ekip me vazhdimësi të madhe të performancës. Një lojtar që më befason? Më pëlqen shumë mënyra se si luan Lautaro.

Është një sulmues që merr pjesë në manovër, që di të përcaktojë ritmin e daljes së topit nga faza mbrojtëse. Kapiteni hap hapësira dhe sulmon me vendosmëri si në qendër, ashtu edhe në krahë. Besoj se ai e përfaqëson në mënyrë të përsosur stilin e këtij Interi.

Interi i lodhur? Është e mundur, edhe pse nuk duhet harruar që Fiorentina, edhe në ‘San Siro’, ishte një kundërshtar i fortë. Nuk është kurrë e lehtë të luash kundër ekipeve që dinë të bëjnë presing dhe t’i mbulojnë mirë të gjitha zonat e fushës. Më duket se Interi, që ndoshta nuk është ende në kulmin e tij, por do të arrijë atje pas një muaji, nuk ka rrezikuar asgjë".