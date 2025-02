Ancelotti për Manchester City-Real Madrid në ‘play off’: Faji është vetëm i yni. Kush fiton, shkon larg

Carlo Ancelotti foli në konferencë për shtyp para sfidës së Ligës së Kampionëve kundër Manchester City, përballje që do të eliminojë një nga favoritët për trofeun: "Duket si një klasike e kësaj gare, sepse kemi luajtur shumë herë në vitet e fundit. Do të jetë një ndeshje argëtuese si gjithmonë.

Është e vështirë të parashikosh se çfarë do të ndodhë, sepse gjithçka varet nga qëndrimi, cilësia dhe personaliteti. Në këtë nivel të lartë, duhet të japësh maksimumin. Ky ndoshta është kundërshtari më i vështirë nga të gjithë, me trajnerin më të vështirë për t’u përballur. Skuadra që kalon këtë fazë do të ketë shumë mundësi për të shkuar larg në kompeticion, siç ka ndodhur vitet e fundit".

Si e vlerëson sezonin e Vinicius?

Ka qenë shumë mirë, duke marrë parasysh se ka pësuar dy dëmtime që nuk e lejuan të kishte vazhdimësi. Ka shënuar 17 gola, ka dhënë shumë asistime dhe ka qenë vendimtar në shumë ndeshje.

A ka rëndësi forma e skuadrës në këto përballje?

Nuk është një tregues absolut. Mendoj se Manchester City është një nga skuadrat më të mira në Europë dhe ka trajnerin më të mirë të momentit në këtë garë. Kjo është ndeshja më e vështirë e mundshme për ne, por ndjehemi kompetitivë, pavarësisht vështirësive.

Sonte bëhesh legjenda më e madhe e Real Madridit në Europë me 72 ndeshje. Por, a je i vetëdijshëm se do të jesh fajtori kryesor nëse eliminoheni?

Po, sigurisht. Sidomos për shkak të historisë që kam. Në çdo ndeshje eliminatore ekziston rreziku që gjërat të mos shkojnë mirë. Ky rrezik rritet kur përballesh me një nga skuadrat dhe trajnerët më të mirë, por ne jemi të përgatitur.

Cilën cilësi të Guardiolës do të doje të kishe? Dhe cilën do të kishte ai nga Ancelotti?

Mund të them se ai është një trajner që i ka dhënë shumë futbollit: posedim, lojë sulmuese, presing. Është një inovator dhe e respektoj shumë. Është një nga më të mirët, nëse jo më i miri. Çdo herë që përballem me të, përgatitja e ndeshjes është një makth, sepse ai gjithmonë ka ide që të bëjnë të reflektosh.

A të ka habitur forma jo e mirë e Manchester City?

Sigurisht. Ka kaluar një periudhë të vështirë, me dëmtime dhe humbje, por tani është kthyer të jetë ekip shumë konkurrues, si gjithmonë. Nuk kam asnjë dyshim që City është i fortë.

Më parë e bojkotuat “Topin e Artë”… A ishte një vendim i gabuar?

Nuk mendoj se gabuam. Nuk deshëm të merrnim pjesë, sepse besonim se Vinicius duhej ta fitonte atë. Nuk është mungesë respekti ndaj Rodrit, por thjesht mendonim se ai duhej ta kishte fituar vitin e kaluar.

Një përballje City-Real në këtë fazë duket e çuditshme…

Faji nuk është i UEFA-s, por i yni. Është e çuditshme, sepse kjo mund të kishte qenë një finale, një gjysmëfinale apo një çerekfinale. Sidoqoftë, e përsëris: faji është vetëm i yni.