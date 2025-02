Po fliste live me komentuesit, Rama acarohet me problemet teknike dhe përplas tavolinën: F*ck You! (VIDEO)

Në rubrikën Sy m’sy" Rama thotë se Shqipëria ka vite që lufton korrupsionin.

Në Shqipëri ka disa vite një luftë kundër korrupsionit, ga ana e qeverisë me reformat e veta modernizuese, transformimin e shërbimeve, nga ato të korruptuara në shërbime të modernizuara. Duke folur për konsulentin e fushatës së Trump.

Dje trumpistët e vetëshpallur të kënetës sonë patën një ditë masturbimi, si adoleshentët që bëjnë dashuri me aktore filmash që sollën me kushedi sa lekë një person që ka punuar me fushatën e presidentit Trump.

I acaruar për shkak se transmetimi kishte ndërprerje Rama u pa të acaruar dhe reagoi duke përplasur tavolinë dhe share ‘Fuck you’.