Juve dhe jo vetëm, Buffon flet hapur: Motta më pëlqen shumë. Sherr në finalen e Cardiff-it? Janë thashetheme

Gianluigi Buffon u intervistua nga Claudio Zuliani me rastin e prezantimit të librit të tij "Të rrëzohesh dhe të ngrihesh sërish". Këtu janë deklaratat ekskluzive të ish-portierit të shquar italian.

A e ke menduar ndonjëherë veten si portieri më i mirë në historinë e futbollit?

Jo, kurrë nuk e kam thënë këtë për veten dhe nuk më pëlqen ta mendoj, sepse kam pasur shumë kolegë të një niveli shumë të lartë. Të kem arrogancën të mendoj se kam qenë më i miri nuk është në natyrën time. Sigurisht që kam qenë dikush që ka bërë diçka të rëndësishme në historinë e këtij roli. Këtu ndalem.

Më habiti fakti që në libër nuk flet keq për askënd…

Jo, kjo ishte gjëja e parë që i thashë Mondadorit. I thashë menjëherë: Harrojeni se do të filloj të hedh helm kundër dikujt, sepse nuk është në karakterin tim dhe nuk më pëlqen. Unë jam dikush që dëshiron të ndihet mirë me njerëzit dhe gjithmonë më ka pëlqyer të krijoj empati. Me ata pak persona me të cilët nuk kam pasur ndjesi të mira, gjithmonë kam menduar se ishte faji im. Nuk e konsideroj askënd të padenjë apo që duhet ta fyej ose përqesh. Gjëja e parë që duhet të bëjë një person është autokritika.

Nuk ke folur asnjëherë për viktimizim…

Po, kjo është një veçori e imja që nga fëmijëria. Gjithmonë kam marrë anën e më të dobëtëve dhe atyre që janë në vështirësi. Gjithmonë kam marrë mbi vete përgjegjësi dhe faj, që ndoshta as nuk ishin të miat apo nuk më takonin mua. Ky është aspekti im njerëzor që më ndihmon të performoj më mirë dhe të jap maksimumin tim.

Për thashethemet mbi një sherr në dhomat e zhveshjes gjatë finales së Cardiffit…

Janë thashetheme që qarkullojnë kur duhet t’i japin tifozëve diçka, sepse pas ndeshjes ata ishin të zhgënjyer dhe nuk mund ta pranonin faktin që kemi humbur në atë mënyrë. Sigurisht, nuk ishte në natyrën tonë të humbnim në atë mënyrë. Kur duhet të gjesh justifikime për humbje të tilla, dalin teori të ndryshme dhe nis një thashethem, që askush nuk e di se nga ka dalë. E vërteta e asaj ndeshjeje është se kishim harxhuar aq shumë energji për të qëndruar në nivelin e tyre në pjesën e parë, sa që në pjesën e dytë u rrëzuam. Kjo është e vërteta dhe ky është këndvështrimi im, pasi isha në fushë. A ndodhin ndonjëherë probleme në dhomat e zhveshjes? Ndonjëherë po, por ekipi ynë ishte i bashkuar dhe me lojtarë që njiheshin prej vitesh. Mund të ketë ndonjë shkëmbim fjalësh, por mbetet thjesht një diskutim.

Conte dhe ndërtimi i lojës nga mbrojtja…

Antonio Conte solli në Itali një koncept të ri të lojës, sidomos me ndërtimin nga mbrojtja. Ne ishim padyshim të parët që e zbatuam këtë ide. A më zuri gjumi pas atij gabimi kundër Lecce? (qesh) Unë isha aq i fiksuar pas idesë për të mos e gjuajtur topin gjatë, saqë ndonjëherë doja që ai top të shpërthente. Por nëse dëshiron t’u futësh lojtarëve një metodologji të caktuar, duhet të insistosh, edhe duke paguar një çmim për këtë.

Për periudhat me Conte, Allegri dhe Sarri…

Mendoj se aftësia e një drejtuesi është të kuptojë kurbën e një skuadre dhe, në bazë të saj, të ndryshojë trajnerin, lojtarët, fizioterapistët dhe anëtarë të tjerë të stafit. Një klub që është i vëmendshëm duhet ta bëjë këtë, sepse ka në dorë gjithçka që ndodh rreth skuadrës.

Në çfarë momenti ndodhet Juventusi?

Është në një fazë ndryshimi të madh, pra në fillim të një projekti dhe një rruge krejt të re. Thiago Motta më pëlqen shumë, sepse ka pasur një përvojë të rëndësishme në klube të mëdha, ndaj kjo duhet ta ndihmojë. Për mënyrën si e koncepton futbollin ai, të luash çdo tri ditë nuk është e lehtë.

Por Juventusi duhet gjithmonë të fitojë…

Në përgjithësi, mendohet se loja e bukur të ndihmon të fitosh, dhe ndoshta kjo është e vërtetë. Sidoqoftë, te Juve duhet t’i kombinosh të dyja gjërat, edhe pse ke shumë pak kohë për të përgatitur një stil të tillë loje dhe me presionin e katër viteve pa trofe. Nëse vitin e kaluar do ta kishin fituar kampionatin, atëherë mund të merrnin 3-4 vite për të ndërtuar diçka të re. Tani është viti i pestë pa një titull dhe koha po kalon…

Për titullin e Triestes…

Një ndjenjë e paharrueshme. Gëzimi im më i madh me Juventusin, duke lënë mënjanë finalet e humbura, sepse ato të paktën tregonin se kishim fituar gjysmëfinale. Titulli i parë me Conten ishte më i veçanti. Përndryshe, qëndrimi në Serie B nuk do të kishte pasur asnjë kuptim. Duhej të prisnim, por në fund shpërblimi ishte i madh, me gjithë ato trofe të fituar. 5 maji ishte diçka e jashtëzakonshme dhe e papritur, por titulli me Conten ishte ai i krenarisë, vendosmërisë dhe shpirtit luftarak të atyre që nuk donin të pranonin një fund të padenjë për Juventusin.

A duhet të presin tifozët për Koopmeiners?

Po. Më shumë se ta them unë, duhet ta thoni ju që komunikoni me tifozët. Keni parë aq shumë gjëra duke ndjekur Juven për kaq vite, sa e dini se mjafton një shkëndijë për të zbuluar një lojtar të madh, rreth të cilit mund të ndërtohet projekti.

Tani çfarë bën?

Po kënaqem shumë dhe shpresoj të jem i dobishëm për kombëtaren, trajnerin dhe sektorin e të rinjve. Po nisin disa projekte inovative për futbollin tonë, le të shohim… ‘Kings League’? Jo, vetëm nëse më thërrasin për të luajtur 20 minuta, por jo më shumë. Megjithatë, mund të them se libri do të përkthehet në 9 gjuhë.