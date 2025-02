Vrasja e Martin Çeços/ Gjykata e Korçës dënon autorët, ja me nga sa vite burg

Gjykata e Korçës dje ka dhënë vendim fajsie për 4 personat e dyshuar si vrasës së Martin Çeços nga fshati Kolanec i Maliqit në 12 Qershor 2022. I riu u gjet i mbytur me litar dhe i hedhur në rezervuar pas dy ditësh që kishte humbur kontaktet me familjen. Policia dhe prokuroria e Korçës arrestuan si të dyshuar të ngjarjes kushërinjtë Valter dhe Edlir Mollaj Nga fshati Marjan i Korçës dhe bariun e tyre Bledi Angjo, me motivin se i ndjeri ishte në një lidhje me Martina Pajollarin, me të cilën u tha qe ishte paralelisht dhe me njërin prej kushërinjve në një lidhje. Më pas prokuroria vuri në bangën e të akuzuarit dhe Martina Pajollarin si bashkëpuntore në këtë ngjarje, pasi u dyshua se kishte nxjërrë në pritë viktimën.

Sipas palës mbrojtese në gjykim, në as një moment nuk u vërtetuar ditekt apo indirekt lidhja e të pandehurve me viktimën. Mbrojtja në seancë e kryer nga avokatë të ndryshëm, artikuloi se nuk është kerkuar nga prokuroria vënja në dispozicion e materialeve nga kompania “Meta” ku është pretenduar se viktima dhe autorët e dyshuar kanë pasur kontakt. Ndërkaq sipas tyre në gjykatë asnjë provë nuk vërteton që Valter dhe Edlir Mollaj të kenë kryer ketë krim dhe paralajmëruan apelim te vendimit.

Ndërsa prokuroria ka kerkuar denim me burg per te kater keta shtetas, kerkes kjo e pranuar nga gjykata. Ndërkaq gjykata ka vendosur dënim më burg për vepren penale “Vrasje me paramendim” e kryer në bashkëpunim për shtetasit e akuzuar. Konkretisht:

Per Valter Mollaj 25 vite burg Edlir Mollaj 23 vite burg Martina Pajollari 20 vite burg Blendi Angjo 15 vite burg

Gjithashtu pritet që mbrojtja t’i drejtohet apelit për të kundërshtuar këtë vendim brenda afatit ligjor.