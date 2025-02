Horoskopi i Brankos për sot, e martë 11 shkurt 2025

Mirësevini në horoskopin e Brankos për ditën e martë, 11 shkurt 2025.

Yjet lëvizin në qiell dhe na sjellin mesazhe urtësie, aventurash dhe paralajmërimesh të vogla.

Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Sot do të jesh plot energji! Hëna në aspekt të favorshëm me Marsin do të të japë forcë dhe guxim për të përballuar çdo sfidë. Në punë, mund të paraqitet një mundësi e artë – mos e humb. Në dashuri, bëj kujdes me fjalët, pasi temperamenti yt mund të lëndojë partnerin. Kjo është një ditë e mirë për të vendosur prioritetet. Ji i guximshëm, por edhe i mençur!

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Qielli të këshillon të relaksohesh dhe të shijosh gjërat e vogla të jetës. Venusi sjell harmoni në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Nëse ke pasur tensione së fundmi, sot është dita e duhur për t’i zgjidhur me qetësi. Bëj kujdes me shpenzimet, pasi Jupiteri sugjeron që duhet të jesh më i kursyer. Në dashuri, ëmbëlsia do të jetë arma jote kryesore për të tërhequr personin e duhur.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Sot do të jesh në qendër të vëmendjes! Falë ndikimit të Mërkurit, do të jesh i shkëlqyer në komunikim. Në punë, do të kesh ide të shkëlqyera, por duhet të dish si t’i zbatosh. Në dashuri, beqarët mund të bëjnë një njohje interesante. Nëse je në një lidhje, një gjest i vogël mund të rigjallërojë marrëdhënien.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Mund të ndihesh pak i lodhur sot për shkak të Hënës kundër shenjës tënde. Mos e lër veten të tërhiqesh nga emocionet e forta dhe përpiqu të ruash qetësinë. Në punë, shmang debatet e kota. Në dashuri, durimi do të jetë arma jote më e fortë. Nëse ke një problem me partnerin, përpiqu të flasësh hapur dhe me qetësi.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Yjet janë në anën tënde sot! Dielli të jep karizëm dhe magnetizëm. Në punë, mund të marrësh një ofertë të rëndësishme ose një vlerësim për përpjekjet e tua. Në dashuri, je në formë të shkëlqyer dhe partneri nuk do të mund të të rezistojë. Megjithatë, mundohu të mos jesh shumë egocentrik – dëgjo edhe nevojat e të tjerëve.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Dita e sotme do të jetë e ngarkuar, por produktive. Hëna do të të ndihmojë të organizohesh dhe të mbyllësh punët e mbetura pezull. Në punë, një lajm i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e situatës, ndaj qëndro i qetë dhe planifiko mirë hapat e tua. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje. Mos ki frikë të shprehësh ndjenjat!

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot diplomacia jote do të vihet në provë. Venusi të mbështet, por ndikimi i Mërkurit mund të sjellë disa keqkuptime. Në punë, përpiqu të përqendrohesh dhe shmang debatet e panevojshme. Në dashuri, partneri ka nevojë për më shumë siguri – mos e lër në dyshime dhe shprehu hapur ndjenjat e tua.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Sot do të ndihesh më i fuqishëm se zakonisht. Marsi të jep energji dhe vendosmëri, duke të ndihmuar të përballosh çdo sfidë. Në punë, mund të marrësh më në fund një vlerësim të merituar. Në dashuri, pasioni do të jetë në kulm! Nëse ke dikë në zemër, sot është dita e duhur për të vepruar. Kujdes vetëm të mos bëhesh shumë posesiv!

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Dëshira jote për liri do të jetë e madhe sot! Yjet të inkurajojnë të eksplorosh mundësi të reja, sidomos në punë. Mos ki frikë të dalësh nga zona e komfortit. Në dashuri, mund të ndihesh i tërhequr nga dikush shumë ndryshe nga ty. Nëse je në një lidhje, organizo diçka speciale për të ringjallur pasionin.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Sot vendosmëria jote do të shpërblehet. Jupiteri të mbështet në arritjen e objektivave profesionale. Në dashuri, është momenti të hapesh më shumë – mbajtja e ndjenjave brenda vetes nuk të ndihmon të ndërtosh lidhje të forta. Një gjest i sinqertë mund të bëjë ndryshimin në marrëdhënien tënde.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Dita e sotme do të jetë e mbushur me ide dhe kreativitet! Mërkuri të ndihmon të shprehësh veten në mënyrë të shkëlqyer. Në punë, mund të marrësh një propozim të papritur. Në dashuri, lëri emocionet të rrjedhin natyrshëm dhe shijo momentin. Bëhu spontan dhe shijo atë që jeta të ofron sot!

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Sot yjet të ftojnë të ndjekësh zemrën tënde. Hëna në shenjën tënde rrit ndjeshmërinë dhe empatinë. Në punë, mos lejo pasigurinë të të pengojë – ke potencialin për të arritur shumë. Në dashuri, mund të përjetosh një moment magjik ose një deklaratë që do të të emocionojë. Lëre veten të rrjedhë me ndjenjat dhe mos i rezisto emocioneve të bukura. /noa.al