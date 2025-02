Ajola Xoxa kthehet në Tiranë për të zbatuar masën e sigurisë pas akuzave të SPAK

Akuzat e SPAK, Ajola Xoxa kthehet në Tiranë për zbatimin e masës së sigurisë

Bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Ajola Xoxa, është kthyer në Tiranë pas akuzave të ngritura ndaj saj nga SPAK (Shqipëria e Prokurorisë së Pavarur të Akuzave). Xoxa, e cila ndodhej jashtë shtetit, u përball me masa të sigurisë pas zhvillimeve të fundit.

Ditën e sotme, SPAK lëshoi urdhër arresti për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ndërkohë që për Xoxën, u vendos masa “arrest në shtëpi”. Kjo ka shkaktuar një klimë tensioni dhe shqetësimi në nivel institucional, pasi hetimet ndaj dy personazheve të njohur të politikës kanë tërhequr vëmendjen e opinionit publik.

Sipas burimeve të besueshme, Ajola Xoxa ka udhëtuar për të zbatuar vendimin e SPAK dhe është kthyer në Tiranë për të përmbushur masën e sigurisë ndaj saj. Kthimi i saj në Shqipëri tregon angazhimin për të bashkëpunuar me hetimet, ndërkohë që ajo përballet me akuza që kanë të bëjnë me abuzimin e mundshëm të detyrës dhe përfshirjen në aktivitete të paligjshme.

Ky zhvillim vjen pas një periudhe të gjatë hetimesh, ku emra të lartë të politikës dhe administratës vendore kanë qenë nën hetim për përfshirje në veprime korruptive dhe të paligjshme. Përgjigjet që do të jepen në procesin gjyqësor do të jenë të rëndësishme për të sqaruar pozitat e të akuzuarve dhe për të siguruar transparencë në sistemin e drejtësisë.