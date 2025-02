Arrestimi i Veliajt, Berisha kërkon Ramën në Parlament: Ku je o Edvin?

Në seancën plenare, kryedemokrati Sali Berisha ka komentuar arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.

Gjatë fjalës së tij, Berisha e quajti Veliajn vegël të kryeministrit Edi Rama, që sipas tij, qëndron në krye të piramidës së krimit, teksa kërkoi kryeministrin Edi Rama në sallën e Parlamentit.

Sali Berisha: “Është e domosdoshme që me zhvillimin e paprecedentë të sotme, me damkosjen përfundimtare të Edi Ramës si kukull e monstrës së njerëzimit, Xhorxh Soros… Sot është një ditë e madhe për shqiptarët. Sot njeriu që bashkëudhëhoqi rikthimin më të madh në historinë e njerëzimit me votën e lirë, rikthimin e presidentit Donald Trump, u tha shqiptarëve se Edi Rama është një kukull e shpifur e monstrës së njerëzimit, armikut të njerëzimit, Xhorxh Soros.

Sot kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan u deklaroi shqiptarëve se aleati i vërtetë i SHBA-ve është Sali Berisha dhe PD e Shqipërisë. Unë jam këtu për t’u zotuar në mënyrë solemne se desorifikimi i Shqipërisë është në mënyrë absolute. Se kjo fare e keqe që mbolli Soros, do të ndjekë fatin e farës së keqe që ka në Uashington. Ky kreu i krimit në Shqipëri është ai që rrihte gjoksin se me kukullën e Xhorxh Sorosit, Anthony Blinken, bënë puçin kundër pluralizmit shqiptar.

Sot çdo shqiptar mori mesazhin e qartë se me Xhorxh Sorosin lidhi në një armik publik të SHBA-ve dhe mbarë njerëzve të lirë…

Ku je Edvin, sa miliona ke marrë me bashkëshorten tënde? Ku je o Çuç, sa para ka marrë Delina nga paratë e krimit të Sorosit? Ku jeni ju që me praktikat e Sorosit rikthyet burgosjet politike, torturat politike? A keni turp apo nuk keni turp ju? Ilir Meta ishte njëri prej jush dhe e torturuat në publik. Dora e secilit prej jush është në atë goditje përderisa duroni në krye një padrino. Përderisa duroni një armik të egër të pluralizmit. Ku është Rama? Iku nga Shkodra. Ku është Edi Rama, ti shoqja e Erion Veliajt? Na e thuaj pak ku e ke Erionin tani? Po çfarë menduar ju se me mercenarë si Dumani do të shkatërronit pluralizmin në Shqipëri? A e morët vesh mesazhin sot apo jo?

I them Edi Ramës se nuk mund të fshihesh pas fustanit të Xoxës dhe Veliajt sepse populli i Tiranës ka protestuar 42 javë rresht për arrestimin e tij. Por për turpin e atyre që për të mbrojtur Ramën nuk e akuzojnë për inceneratorin e Tiranës. Nuk e akuzojnë. Kush është ajo 5D? Ku e keni? Silleni këtu Belindën. Nuk e akuzojnë për 5D, për taksat. Erion Veliaj është një hajdut. Nuk mund të tallet Dumani me qytetarët shqiptarë. Ai nuk e di se nga Bashkia shkojmë atje poshtë. Ku shkuan ato 12 chartera, a nuk kthyen ata në leje ndërtimi me firmën e Ramës? Kujt do ja shisni ju? Ku jepet leje në Shqipëri pa firmën e Ramës? Veliaj ishte një vasal i shpifur i Sorosit, por shtyllë kryesore e tyre në Shqipëri ishte Rama. Është radha jonë”.