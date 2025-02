Daja: Ndaj Teutës do të jetë transfertë e vështirë, pavarësisht pozicionit në klasifikim

Për javën e 24-t të Superiores, Dinamo City luan në Durrës me Teutën. Përpara kësaj ndeshjeje, që luhet ditën e hënë në stadiumin “Niko Dovana”, duke nisur nga ora 17:00, ka folur trajneri Ilir Daja, i cili mes të tjerash ka theksuar:

“Vijmë nga humbja në Kupë dhe Kupa ka një specifikë të veçantë, kështu që do ta trajtojmë në momentin e ndeshjes së kthimit. Kemi dy barazime, me Partizanin në transfertë dhe me Skënderbeun. Kemi pasur një problematikë që tashmë dihet, me kontigjent të limituar.

Sidoqoftë, kjo iu ka ndodhur të gjitha ekipeve dhe nga virozat nuk po dihet se sa do të jetë kontigjenti për ndeshjen në Durrës. Me Teutën është një ndeshje e vështirë, sepse gjithmonë të luash në Durrës ka vështirësi, por edhe për pozicionin që ka skuadra kundërshtare.

Kemi objektivat tona, e kemi marrë seriozisht ndeshjen, sepse nëse duam fitoren, me grupin që kemi duhet të djersisim shumë. Teuta, përveç pozicionit në klasifikim, të tjerat i ka pozitive. Kam parasysh luftën e fortë në fushë, brenda rregullave, dhe faktin që luan mirë futboll.

Kemi parë pikat e forta që ka Teuta dhe pikat jo të forta. Nuk kemi pasur shumë kohë, sepse në mesjavë kishim edhe ndeshjen e Kupës, kurse kundërshtari jo. Duhet të fokusohemi te veprimet tona, që të diktojmë ndeshjen, sepse ndryshe do ta kemi të vështirë.

Na duhet të rregullojmë balancën mes golave të shënuar dhe atyre të pësuar. Të përmirësohemi në lojën mbrojtëse, sepse në disa ndeshje kemi pësuar edhe lehtësisht. Me ardhjen e gjithë kontigjentit në dispozicon, do kemi më shumë alternativa, por tani do të mundohemi të bëjmë më të mirën me lojtarët që kemi”.