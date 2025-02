Horoskopi javor i Brankos nga data e hëna 10 deri të dielën 16 shkurt 2025

Miq të yjeve, ja ku jemi gati të deshifrojmë mesazhet kozmike për javën 10-16 shkurt 2025!

Energjia Astrale bëhet intensive dhe dridhjet qiellore do të sjellin surpriza në çdo fushë të jetës.

Lexoni më shumë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al të zodiakut të përjavshëm nga astrologu italo-sllovem, Branko.

♈ Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Të dashur Dashi, kjo javë do të jetë e mbushur me energji të fuqishme dhe dinamizëm! Me Marsin, planetin tuaj udhëheqës, në një pozicion të fortë, do të ndiheni të motivuar për të marrë iniciativa dhe për të ecur përpara, veçanërisht në karrierën tuaj.

Dashuria: Në marrëdhëniet romantike, duhet të tregoni më shumë durim. Nëse jeni në një lidhje, mos e lini energjinë tuaj të fortë të krijojë tensione të panevojshme me partnerin. Nëse jeni beqarë dhe ju pëlqen dikush, përpiquni të mos e shtyni situatën me tepër vrull – lëreni gjithçka të rrjedhë natyrshëm.

Karriera & Financat: Në punë, do të keni një shpërthim të madh motivimi dhe kreativiteti. Është një moment i shkëlqyer për të ndërmarrë projekte të reja ose për të kërkuar përparim në karrierë. Por kini kujdes nga impulsiviteti – mos merrni vendime të shpejta pa analizuar të gjitha mundësitë. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëni shpenzime të pamenduara.

Energjia & Mirëqenia: Fundjava do të jetë një periudhë relaksuese dhe harmonike, pasi Hëna do të jetë në një pozicion të favorshëm. Do të jetë koha ideale për të rigjetur ekuilibrin dhe për të kaluar momente të bukura me të dashurit tuaj. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen do t’ju ndihmojë të rifitoni energjinë.

—

♉ Demi (21 Prill – 20 Maj)

Të dashur Demë, këtë javë yjet ju ftojnë të ngadalësoni dhe të shijoni momentet e vogla të jetës. Pas një periudhe të ngarkuar, është koha për të gjetur qetësinë dhe për të rimbushur bateritë tuaja emocionale.

Dashuria: Me Venusin në favorin tuaj, dashuria do të jetë më harmonike dhe e pasionuar. Çiftet do të ndihen më të lidhur dhe më të afërt emocionalisht. Nëse jeni beqarë, ka mundësi të takoni dikë të veçantë në mes të javës – një takim që mund të shndërrohet në diçka serioze!

Karriera & Financat: Në punë, përqendrimi juaj do të jetë vendimtar. Do të ketë shpërqendrime të vogla që mund t’ju largojnë nga objektivat tuaja, ndaj përpiquni të fokusoheni në atë që ka vërtet rëndësi. Financat janë të stabilizuara, por është më mirë të shmangni shpenzimet e mëdha për gjëra që nuk janë të domosdoshme.

Energjia & Mirëqenia: Kjo është një javë për t’u kujdesur për veten. Leximi i një libri të mirë ose një darkë speciale me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni mirë mund të jetë mënyra perfekte për të rifituar ekuilibrin tuaj. Mos harroni të gjeni kohë për relaks dhe për t’u shkëputur nga stresi i përditshëm.

—

♊ Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Të dashur Binjakë, kjo javë do të jetë plot gjallëri dhe mundësi të reja! Mërkuri, planeti juaj udhëheqës, do t’ju ndihmojë të jeni brilantë në komunikim dhe tërheqës në biseda, një avantazh i madh për ata që kanë një intervistë pune, një negociatë apo një diskutim të rëndësishëm.

Dashuria: Nëse jeni në një lidhje, do të zbuloni mënyra të reja për të komunikuar me partnerin. Do të ndiheni më të hapur dhe të gatshëm për të ndarë mendimet dhe ndjenjat tuaja. Për beqarët, është koha për t’u çliruar nga dyshimet dhe për të ndjekur zemrën – një flirt i ri mund të kthehet në diçka më serioze nëse jeni të hapur ndaj mundësive.

Karriera & Financat: Kjo është një javë e favorshme për punën. Nëse keni projekte që kërkojnë kreativitet dhe aftësi komunikimi, do të shkëlqeni. Financat janë të qëndrueshme, por mos u tregoni të nxituar në marrjen e vendimeve të mëdha ekonomike.

Energjia & Mirëqenia: Edhe pse java fillon me shumë energji, drejt fundit mund të ndiheni të lodhur dhe të stresuar. Mos e teproni me angazhimet – jepini vetes disa orë pushimi shtesë për të rikuperuar energjinë. Një mbrëmje e qetë me miqtë ose një ditë relaksuese do të ishte ideale për të rifituar balancën.

—

♋ Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Të dashur Gaforre, kjo javë do të jetë një udhëtim emocional i fuqishëm. Hëna do të ndikojë shumë tek ju, duke ju bërë më të ndjeshëm dhe introspektivë se zakonisht. Duhet të gjeni një ekuilibër mes asaj që ndjeni dhe asaj që shfaqni tek të tjerët.

Dashuria: Nëse jeni në një lidhje, është koha për të folur hapur dhe për të shprehur atë që ndjeni. Mos lejoni që ndrojtja apo frika nga refuzimi të pengojë komunikimin me partnerin. Beqarët mund të kenë një moment të papritur romantik, veçanërisht në fundjavë – një person i ri mund të hyjë në jetën tuaj dhe t’ju bëjë të ndiheni të vlerësuar.

Karriera & Financat: Në punë, mund të ketë disa vonesa apo sfida, por intuita juaj e fortë do t’ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Mos lejoni që pesimizmi t’ju ndalojë – jeni shumë më të aftë sesa mendoni! Financat kërkojnë një menaxhim të kujdesshëm, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme këtë javë.

Energjia & Mirëqenia: Për shkak të luhatjeve emocionale, mund të ndiheni të lodhur gjatë javës. Kërkoni mënyra për t’u qetësuar dhe për të rigjetur paqen e brendshme, si meditimi, joga ose një shëtitje në natyrë. Fundjava mund të sjellë një takim të veçantë që do t’ju ngrohë zemrën dhe do t’ju bëjë të ndiheni më mirë emocionalisht.

—

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Të dashur Luanë, kjo është java juaj për të shkëlqyer! Yjet janë në anën tuaj dhe ju dhurojnë energji, karizëm dhe magnetizëm të madh. Kudo që të shkoni, do të tërhiqni vëmendjen dhe do të ndiheni më të fuqishëm se kurrë.

Dashuria: Venusi është në favorin tuaj dhe ju dhuron sharm dhe pasion. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia do të përjetojë momente të bukura, plot emocion dhe dëshirë për të kaluar kohë cilësore me njëri-tjetrin. Për beqarët, kjo është një javë e artë për flirtim – dikush mund të shfaqë interes të veçantë për ju, ndaj mbajini sytë hapur!

Karriera & Financat: Në punë, është koha për të dalë në pah dhe për të treguar aftësitë tuaja. Idetë tuaja do të vlerësohen nga shefat dhe mund të keni një mundësi të mirë për avancim. Megjithatë, kujdesuni që të mos e lini egon t’ju dominojë – dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve. Financat janë të qëndrueshme, por mos u tregoni shumë bujarë me shpenzimet këtë javë.

Energjia & Mirëqenia: Fundjava do të jetë perfekte për një arratisje romantike ose për t’u përkujdesur për veten. Nëse ndjeni nevojën për të shkëputur pak nga rutina, një udhëtim i shkurtër ose një aktivitet që ju relakson do të jetë një zgjedhje e shkëlqyer!

—

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Të dashur Virgjëresha, kjo javë do të jetë një periudhë reflektimi dhe vendimmarrjeje. Do të ndjeni nevojën për të analizuar rrugën tuaj dhe për të kuptuar se çfarë ka vërtet rëndësi në jetën tuaj.

Dashuria: Çiftet duhet të punojnë për të përmirësuar komunikimin, pasi mund të ketë disa tensione të vogla për shkak të keqkuptimeve. Mos lejoni që perfeksionizmi t’ju pengojë të shijoni marrëdhënien tuaj. Beqarët, nga ana tjetër, duhet të mos analizojnë çdo detaj dhe të ndjekin zemrën – ndonjëherë është mirë të lini emocionet t’ju udhëheqin.

Karriera & Financat: Në punë, do të përballeni me sfida të vogla, por precizioni dhe përkushtimi juaj do t’ju ndihmojnë të dilni fitimtarë. Financat janë nën kontroll, por është e rëndësishme të bëni një planifikim më të mirë për të ardhmen.

Energjia & Mirëqenia: Fundjava është perfekte për t’u shkëputur dhe për të rifituar energjinë. Një shëtitje në natyrë ose një ditë e qetë me aktivitete që ju relaksojnë do t’ju ndihmojnë të rikuperoni ekuilibrin tuaj të brendshëm.

—

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Të dashur Peshore, kjo javë sjell zhvillime pozitive në të gjitha fushat e jetës tuaj. Qoftë në dashuri, punë apo marrëdhënie shoqërore, do të ndiheni të përmbushur dhe të kënaqur.

Dashuria: Çiftet do të përjetojnë momente të mëdha harmonie dhe lidhjeje emocionale. Do të ndiheni më të afërt me partnerin dhe do të keni dëshirë të kaloni kohë cilësore së bashku. Beqarët mund të takojnë dikë në një rrethanë të papritur, ndaj duhet të jenë të hapur ndaj mundësive të reja.

Karriera & Financat: Në punë, gjërat do të ecin në drejtimin e duhur dhe mund të merrni një propozim interesant. Financat janë të qëndrueshme, por kini kujdes me shpenzimet impulsive – mos blini diçka thjesht sepse ju duket tërheqëse në moment.

Energjia & Mirëqenia: Fundjava është ideale për t’iu përkushtuar vetes. Një mbrëmje relaksuese, qoftë vetëm ose me miq, do t’ju ndihmojë të rifitoni balancën tuaj të brendshme.

—

♏ Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Misteriozë dhe magnetikë, këtë javë do të jeni tërheqës dhe të parezistueshëm! Do të ndiheni më karizmatikë se zakonisht dhe do të keni ndikim të fortë te të tjerët.

Dashuria: Pasioni është në kulm! Një dashuri e vjetër mund të rikthehet, ose një lidhje aktuale mund të bëhet më e thellë dhe më e zjarrtë. Por kini kujdes nga xhelozia, e cila mund të shkaktojë tensione të panevojshme. Nëse jeni beqarë, ka shumë mundësi për njohje të reja emocionuese.

Karriera & Financat: Determinimi juaj do t’ju ndihmojë të arrini suksese të rëndësishme në punë. Njerëzit përreth do ta vlerësojnë punën dhe përkushtimin tuaj. Megjithatë, përpiquni të mos e mbingarkoni veten me përgjegjësi të tepërta. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni investimet e rrezikshme këtë javë.

Energjia & Mirëqenia: Do të ndiheni të fuqishëm dhe të motivuar, por mos harroni të lini pas krahëve atë që nuk ju shërben më. Fundjava do të jetë ideale për një aventurë të jashtëzakonshme, ndoshta një udhëtim ose një përvojë të re që do t’ju frymëzojë!

—

♐ Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Të dashur Shigjetarë, universi ju fton të rrezikoni dhe të shfrytëzoni mundësitë e reja! Ju jeni një shenjë që pëlqen sfidat dhe këtë javë yjet janë në anën tuaj për të eksploruar horizonte të reja.

Dashuria: Nëse jeni në një marrëdhënie, është koha për të bërë biseda të hapura dhe për të sjellë freski në lidhjen tuaj. Për beqarët, është momenti i përkryer për të takuar dikë të ri dhe për të hapur zemrën ndaj eksperiencave të reja. Mos e shtyni më!

Karriera & Financat: Ka mundësi të reja pune që mund të dalin papritur. Disa prej jush mund të kenë një ofertë pune në një qytet ose vend tjetër. Mos e humbisni këtë shans! Financat janë të qëndrueshme, por kini kujdes që të mos harxhoni tepër në gjëra të panevojshme.

Energjia & Mirëqenia: Java do të jetë e ngarkuar, por duhet të gjeni kohë për të pushuar dhe për t’u relaksuar. Fundjava do të jetë perfekte për një udhëtim të shkurtër apo një aktivitet në natyrë që do t’ju mbushë me energji pozitive!

—

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Të përkushtuar dhe ambiciozë, kjo është një javë ku përqendrimi juaj do të sjellë rezultate të mëdha. Njerëzit përreth do ta vënë re seriozitetin dhe aftësitë tuaja.

Dashuria: Në dashuri, duhet të lini veten më të lirë dhe të mos kontrolloni gjithçka! Partneri mund të ndiejë që jeni shumë të fokusuar te puna dhe jo aq në marrëdhënie. Për beqarët, një person i ri mund të shfaqet në një situatë të papritur, ndoshta përmes miqve apo një eventi.

Karriera & Financat: Puna do të jetë prioriteti kryesor këtë javë. Ka shumë mundësi të merrni një njohje të rëndësishme për përpjekjet tuaja. Disa prej jush mund të marrin një ofertë të mirë financiare ose një ngritje në detyrë. Paratë nuk do të jenë problem, por sigurohuni që të planifikoni shpenzimet tuaja me mençuri.

Energjia & Mirëqenia: Relaksimi dhe kujdesi për veten janë fjalët kyçe këtë javë. Mundohuni të gjeni kohë për një aktivitet që ju qetëson, si joga ose meditimi. Fundjava mund të sjellë një takim të papritur që do t’ju bëjë të ndiheni mirë dhe të vlerësuar!

—

♒ Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Të dashur Ujorë, kjo javë do të sjellë ide të reja dhe frymëzim të madh! Do të ndiheni më krijues dhe të mbushur me vizione inovative, gjë që do të ndikojë pozitivisht në të gjitha aspektet e jetës suaj.

Dashuria: Në marrëdhëniet romantike, do të ndiheni të pavendosur në disa momente. Nëse jeni në një lidhje, mund të keni nevojë të merrni një vendim të rëndësishëm. Për beqarët, një njohje interesante mund të ndodhë, por duhet të ndiqni instinktin dhe të mos analizoni gjithçka me mendjen logjike.

Karriera & Financat: Kjo është një javë e shkëlqyer për kreativitetin! Nëse punoni në një fushë artistike, teknologjike ose inovative, idetë tuaja do të vlerësohen shumë. Një projekt i ri mund të vijë në rrugën tuaj dhe do të jetë shumë premtues. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për gjëra që nuk ju duhen me të vërtetë.

Energjia & Mirëqenia: Fundjava do të jetë perfekte për të zgjeruar rrethin tuaj shoqëror dhe për të takuar njerëz të rinj me të njëjtat ide dhe vizione si ju. Kjo do të sjellë freski dhe motivim në jetën tuaj!

—

♓ Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Të dashur Peshq, kjo javë do të jetë e mbushur me emocione të thella dhe momente romantike. Do të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht dhe do të keni nevojë për kujdes dhe dashuri nga njerëzit e afërt.

Dashuria: Për ata që janë në një marrëdhënie, është një periudhë perfekte për të forcuar lidhjen. Ndajeni më shumë ndjenjat me partnerin dhe krijoni momente intime. Nëse jeni beqarë, do të ndiheni shumë të tërhequr nga një person i ri, por do të jetë e rëndësishme të merrni kohën tuaj për të kuptuar nëse është vërtet ai që kërkoni.

Karriera & Financat: Në punë, mund të hasni disa pengesa të vogla, por asgjë që nuk mund të menaxhoni me qetësi dhe durim. Mos u dekurajoni nëse gjërat nuk ecin menjëherë sipas planeve tuaja. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është më mirë të mos merrni vendime të nxituara për investime të mëdha.

Energjia & Mirëqenia: Fundjava do të jetë një moment për relaks dhe kujdes për veten. Një masazh, një banjë e ngrohtë ose një mbrëmje e qetë me një film të preferuar do t’ju bëjnë shumë mirë. Jepini vetes dashurinë dhe përkujdesjen që i jepni të tjerëve! /noa.al