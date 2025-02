Promovimi i Lojërave Olimpike mbështet pjesëmarrjen masive në sport

Presidenti kinez, Xi Jinping, deklaroi se Kina është e gatshme të punojë me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar (IOC) për të vazhduar promovimin e zhvillimit të Lëvizjes Olimpike, gjatë takimit me presidentin e IOC-së, Thomas Bach, në Harbin, kryeqendra e provincës Heilongjiang të Kinës Verilindore, me rastin e hapjes së Lojërave të 9-ta Dimërore Aziatike, shkruan noa.al duke cituar agjencinë e lajmeve “Xinhua”.

Pritja e suksesshme e Kinës e shumë ngjarjeve të mëdha sportive në vitet e fundit demonstroi bashkëpunimin e ngushtë midis Kinës dhe IOC-së, vuri në dukje presidenti Xi.

Ai tha se Kina po zhvillon fuqishëm sektorin e saj sportiv dhe po ecën drejt qëllimit për të ndërtuar një fuqi sportive dhe një Kinë të shëndetshme, e cila do të japë vazhdimisht kontribute të reja në zhvillimin e sporteve ndërkombëtare.

Bach vlerësoi Kinën për mbrojtjen dhe praktikimin e koncepteve të unitetit, bashkëpunimit, barazisë dhe respektit, duke mbështetur multilateralizmin, duke kundërshtuar politizimin e sporteve dhe duke mbështetur pjesëmarrjen e gjerë të vendeve në zhvillim në sportet ndërkombëtare.